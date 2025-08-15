عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين
أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين
60
أفادت محامية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، ليانا غاسباريان، أن محكمة في أرمينيا وافقت على طلب التحقيق بتمديد اعتقاله.
وقالت غاسباريان: "المحكمة مددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين".

ووعدت باستئناف هذا القرار.

وأكد مجلس حماية حقوق رجل الأعمال في بيان أن قرار المحكمة في يريفان بتمديد اعتقال رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان أظهر أنه لا توجد عدالة في أرمينيا، لكن سيتم استعادتها.
وأعرب المجلس عن امتنانه لمؤيدي كارابيتيان الذين توافدوا إلى مبنى المحكمة لدعمه.

وقال البيان: "على أي حال، تظل جميع خططنا سارية المفعول. في نهاية أغسطس، ستبدأ حركة سامفيل كارابيتيان "على طريقتنا" ، والتي ستفتح أنشطتها بلا شك صفحة جديدة طال انتظارها في تاريخ بلدنا".

نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
خبير فرنسي لـ"سبوتنيك": باشينيان يستهدف الكنيسة لتقويض هوية أرمينيا
28 يوليو, 12:16 GMT
أعلن رجل الأعمال الأرميني المعتقل، سامفيل كارابيتيان، عن إطلاق حركة سياسية جديدة تحمل اسم "على طريقتنا"، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القيم الوطنية والدينية في أرمينيا.
لم يتم اختيار الاسم عن طريق الصدفة: تم القبض على كارابيتيان بسبب التصريح بأنه سيحمي الكنيسة الرسولية الأرمنية "بطريقته الخاصة."
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، وافقت المحكمة على طلب المحققين ومددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين.
رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
كارابيتيان المعتقل في أرمينيا يعلن تأسيس حركة سياسية تحمل اسم "على طريقتنا"
13 أغسطس, 12:54 GMT
يوم الخميس، صرّح رجل الأعمال نفسه بأنّ جلسة المحكمة الحالية لا تخصّه وحده. وحسب المعتقل، سيُظهر القرار مدى وجود العدالة في البلاد، وما إذا كان القضاة مستعدين لأداء عملهم بكرامة، وما إذا كانوا لا يخشون تشويه سمعتهم من أجل فئة قليلة.

في 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.

اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
محامي كارابيتيان: محكمة الاستئناف الأرمينية وجدت أن احتجاز رجل الأعمال غير قانوني
خبراء: غضب عارم في الشارع الأرميني ضد باشينيان لتهميشه سيادة البلاد
