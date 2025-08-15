https://sarabic.ae/20250815/أرمينيا-تمدد-اعتقال-كارابيتيان-لمدة-شهرين-1103748073.html

أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين

أفادت محامية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، ليانا غاسباريان، أن محكمة في أرمينيا وافقت على طلب التحقيق بتمديد اعتقاله. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت غاسباريان: "المحكمة مددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين".وأكد مجلس حماية حقوق رجل الأعمال في بيان أن قرار المحكمة في يريفان بتمديد اعتقال رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان أظهر أنه لا توجد عدالة في أرمينيا، لكن سيتم استعادتها.وأعرب المجلس عن امتنانه لمؤيدي كارابيتيان الذين توافدوا إلى مبنى المحكمة لدعمه.أعلن رجل الأعمال الأرميني المعتقل، سامفيل كارابيتيان، عن إطلاق حركة سياسية جديدة تحمل اسم "على طريقتنا"، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القيم الوطنية والدينية في أرمينيا.لم يتم اختيار الاسم عن طريق الصدفة: تم القبض على كارابيتيان بسبب التصريح بأنه سيحمي الكنيسة الرسولية الأرمنية "بطريقته الخاصة."وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، وافقت المحكمة على طلب المحققين ومددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين.يوم الخميس، صرّح رجل الأعمال نفسه بأنّ جلسة المحكمة الحالية لا تخصّه وحده. وحسب المعتقل، سيُظهر القرار مدى وجود العدالة في البلاد، وما إذا كان القضاة مستعدين لأداء عملهم بكرامة، وما إذا كانوا لا يخشون تشويه سمعتهم من أجل فئة قليلة.اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.محامي كارابيتيان: محكمة الاستئناف الأرمينية وجدت أن احتجاز رجل الأعمال غير قانونيخبراء: غضب عارم في الشارع الأرميني ضد باشينيان لتهميشه سيادة البلاد

