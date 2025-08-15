https://sarabic.ae/20250815/أرمينيا-تمدد-اعتقال-كارابيتيان-لمدة-شهرين-1103748073.html
أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين
أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين
سبوتنيك عربي
أفادت محامية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، ليانا غاسباريان، أن محكمة في أرمينيا وافقت على طلب التحقيق بتمديد اعتقاله. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T07:39+0000
2025-08-15T07:39+0000
2025-08-15T07:38+0000
أرمينيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101968658_0:21:480:291_1920x0_80_0_0_ee6140eb64f8d6f3564f844d874305c7.jpg
وقالت غاسباريان: "المحكمة مددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين".وأكد مجلس حماية حقوق رجل الأعمال في بيان أن قرار المحكمة في يريفان بتمديد اعتقال رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان أظهر أنه لا توجد عدالة في أرمينيا، لكن سيتم استعادتها.وأعرب المجلس عن امتنانه لمؤيدي كارابيتيان الذين توافدوا إلى مبنى المحكمة لدعمه.أعلن رجل الأعمال الأرميني المعتقل، سامفيل كارابيتيان، عن إطلاق حركة سياسية جديدة تحمل اسم "على طريقتنا"، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القيم الوطنية والدينية في أرمينيا.لم يتم اختيار الاسم عن طريق الصدفة: تم القبض على كارابيتيان بسبب التصريح بأنه سيحمي الكنيسة الرسولية الأرمنية "بطريقته الخاصة."وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، وافقت المحكمة على طلب المحققين ومددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين.يوم الخميس، صرّح رجل الأعمال نفسه بأنّ جلسة المحكمة الحالية لا تخصّه وحده. وحسب المعتقل، سيُظهر القرار مدى وجود العدالة في البلاد، وما إذا كان القضاة مستعدين لأداء عملهم بكرامة، وما إذا كانوا لا يخشون تشويه سمعتهم من أجل فئة قليلة.اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.محامي كارابيتيان: محكمة الاستئناف الأرمينية وجدت أن احتجاز رجل الأعمال غير قانونيخبراء: غضب عارم في الشارع الأرميني ضد باشينيان لتهميشه سيادة البلاد
https://sarabic.ae/20250728/خبير-فرنسي-لـسبوتنيك-باشينيان-يستهدف-الكنيسة-لتقويض-هوية-أرمينيا-1103118905.html
https://sarabic.ae/20250813/كارابيتيان-المعتقل-في-أرمينيا-يعلن-أن-حركته-السياسية-ستحمل-اسم-على-طريقتي-1103692352.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101968658_32:0:448:312_1920x0_80_0_0_3058a928ac2c8e1ec8aab112dbf62d2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أرمينيا, العالم
أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين
أفادت محامية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، ليانا غاسباريان، أن محكمة في أرمينيا وافقت على طلب التحقيق بتمديد اعتقاله.
وقالت غاسباريان: "المحكمة مددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين".
ووعدت باستئناف هذا القرار.
وأكد مجلس حماية حقوق رجل الأعمال في بيان أن قرار المحكمة في يريفان بتمديد اعتقال رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان أظهر أنه لا توجد عدالة في أرمينيا، لكن سيتم استعادتها.
وأعرب المجلس عن امتنانه لمؤيدي كارابيتيان الذين توافدوا إلى مبنى المحكمة لدعمه.
وقال البيان: "على أي حال، تظل جميع خططنا سارية المفعول. في نهاية أغسطس، ستبدأ حركة سامفيل كارابيتيان "على طريقتنا" ، والتي ستفتح أنشطتها بلا شك صفحة جديدة طال انتظارها في تاريخ بلدنا".
أعلن رجل الأعمال الأرميني المعتقل، سامفيل كارابيتيان، عن إطلاق حركة سياسية جديدة تحمل اسم "على طريقتنا"، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القيم الوطنية والدينية في أرمينيا.
لم يتم اختيار الاسم عن طريق الصدفة: تم القبض على كارابيتيان بسبب التصريح بأنه سيحمي الكنيسة الرسولية الأرمنية "بطريقته الخاصة."
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، وافقت المحكمة على طلب المحققين ومددت اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين.
يوم الخميس، صرّح رجل الأعمال نفسه بأنّ جلسة المحكمة الحالية لا تخصّه وحده. وحسب المعتقل، سيُظهر القرار مدى وجود العدالة في البلاد، وما إذا كان القضاة مستعدين لأداء عملهم بكرامة، وما إذا كانوا لا يخشون تشويه سمعتهم من أجل فئة قليلة.
في 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة
استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.