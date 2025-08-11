محامي كارابيتيان: محكمة الاستئناف الأرمينية وجدت أن احتجاز رجل الأعمال غير قانوني

عربي
أفادت ليانا غاسباريان، محامية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، بأن محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية قضت بعدم قانونية احتجازه في يونيو/حزيران.
وقالت المحامية في بيان على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة): "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن احتجاز سامفيل كارابيتيان في 18 يونيو/حزيران كان غير قانوني، ونتيجة لذلك احتُجز بشكل غير قانوني لمدة 9 ساعات أو أكثر".
وأضافت أن محكمة الاستئناف الجنائية أكدت بذلك حقيقة الاحتجاز غير القانوني وغير المبرر لسامفيل كارابيتيان، والذي "يُعتبر أحد الأفعال غير القانونية المرتكبة في هذه العملية الإجرامية".
وذكرت المحامية: "تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية، القاضي أرتاك كارابيتيان، لم تأخذ في الاعتبار هذا الظرف المهم المتعلق بالاعتقال عند اتخاذ قرارها".
في 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
