عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بعدم اتخاذ إجراءات ضد سلامة أراضي بعضهما بعضا
أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بعدم اتخاذ إجراءات ضد سلامة أراضي بعضهما بعضا
نشرت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، نص اتفاقية "إقامة السلام والعلاقات الدولية" بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، وتتألف الوثيقة من 17 بندًا...
2025-08-11T13:23+0000
2025-08-11T13:36+0000
أذربيجان
أرمينيا
العالم
تنص الاتفاقية على اعتراف الطرفين واحترامهما لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه وحرمة حدوده الدولية واستقلاله السياسي. وتُعتبر الحدود الدولية حدود الجمهوريات الخاضعة للاتحاد السوفيتي.وفقًا لذلك، يؤكد الطرفان عدم وجود أي مطالبات إقليمية بينهما، ولن يقدما أي مطالبات مماثلة مستقبلًا. وتتعهد أرمينيا وأذربيجان بإجراء مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن ترسيم الحدود الدولية.وتتعهد باكو ويريفان أيضًا بعدم نشر قوات لأي طرف ثالث على طول الحدود المشتركة، وفي انتظار ترسيم الحدود المشتركة، يتعين عليهما تنفيذ "تدابير الأمن وبناء الثقة المتفق عليها بشكل متبادل، بما في ذلك في المجال العسكري، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية".بنود مشروع معاهدة السلام بين أرمينيا و أذربيجان:
أذربيجان
أرمينيا
أذربيجان, أرمينيا, العالم
أذربيجان, أرمينيا, العالم

أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بعدم اتخاذ إجراءات ضد سلامة أراضي بعضهما بعضا

13:23 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 11.08.2025)
قره باغ، بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، 13 نوفمبر 2020
 قره باغ، بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، 13 نوفمبر 2020
© Sputnik . Aram Nersesyan
/
الانتقال إلى بنك الصور
نشرت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، نص اتفاقية "إقامة السلام والعلاقات الدولية" بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، وتتألف الوثيقة من 17 بندًا. ويتطلب دخولها حيز النفاذ توقيع قادة الدولتين.
تنص الاتفاقية على اعتراف الطرفين واحترامهما لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه وحرمة حدوده الدولية واستقلاله السياسي.
وتُعتبر الحدود الدولية حدود الجمهوريات الخاضعة للاتحاد السوفيتي.
وفقًا لذلك، يؤكد الطرفان عدم وجود أي مطالبات إقليمية بينهما، ولن يقدما أي مطالبات مماثلة مستقبلًا. وتتعهد أرمينيا وأذربيجان بإجراء مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن ترسيم الحدود الدولية.
وتتعهد باكو ويريفان أيضًا بعدم نشر قوات لأي طرف ثالث على طول الحدود المشتركة، وفي انتظار ترسيم الحدود المشتركة، يتعين عليهما تنفيذ "تدابير الأمن وبناء الثقة المتفق عليها بشكل متبادل، بما في ذلك في المجال العسكري، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية".
بنود مشروع معاهدة السلام بين أرمينيا و أذربيجان:
أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بعدم اتخاذ إجراءات ضد سلامة أراضي بعضهما البعض
أرمينيا وأذربيجان لن تنشرا قوات لأي طرف ثالث على طول حدودهما المشتركة
يريفان وباكو تعتزمان سحب الشكاوى المقدمة ضد بعضهما البعض في المحاكم الدولية
يريفان وباكو تتعهدان بالتفاوض وإبرام اتفاق حول ترسيم الحدود
يريفان وباكو تتعهدان بعدم تنفيذ أو تشجيع أو المشاركة في أعمال عدائية ضد بعضهما البعض في مختلف المجالات
يريفان وباكو تلتزمان بعدم اللجوء إلى التشريعات المحلية التي تعرقل تنفيذ معاهدة السلام
