عربي
بوتين يرحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني سلميا
أمساليوم
بث مباشر
خبراء: غضب عارم في الشارع الأرميني ضد باشينيان لتهميشه سيادة البلاد
خبراء: غضب عارم في الشارع الأرميني ضد باشينيان لتهميشه سيادة البلاد
أشار خبراء إلى أن الأحداث الأخيرة في أرمينيا، ومحيط إقليم ناغورني كاراباخ، تظهر أن يريفان تهمّش المصالح الأساسية لسكان الجمهورية، وتستعد للتضحية بسيادتها...
أرمينيا
وقال غييرمي كونسيساو، من المركز البرازيلي للدراسات الروسية والأوراسية، لوكالة "سبوتنيك": "إذا كان هناك شعور بأن السيادة أو الكبرياء الوطني قد همشت مرة أخرى من قبل رئيس الوزراء، وهذا الشعور منتشر بالفعل، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في أرمينيا، فإن هذا، بطبيعة الحال، يمكن أن يسبب رد فعل داخلي قوي".ونوه الخبير الجيوسياسي وعضو رابطة صحفيي "بريكس"، لوكاس ليروز، لوكالة "سبوتنيك"، أن سياسة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تثير استياء بين ممثلي مختلف القوى السياسية ذات التوجه الوطني في الجمهورية، سواء تلك المرتبطة بالمصالح التاريخية التقليدية للأرمن، أو القوميين المتطرفين الأكثر راديكالية من الموجة الجديدة.ومن جهة أخرى، هناك قومية أرمنية أصيلة، لا تريد سوى الدفاع عن مصالحها التاريخية في هذه الأراضي، ويتفق كلا الموقفين في رفضهما لباشينيان، الذي توقف ببساطة عن دعم الأرمن.ووفقا لليروز، ستكون النتيجة تفاقم أزمة شرعية الحكومة، وهي ظاهرة تميز تلك الحالات التي "يفضل فيها القادة اتباع تعليمات القوى الأجنبية على حساب المصالح الوطنية". والهدف الرئيسي للتحالف، وفقًا لليروز، هو التدخل في الوضع في المنطقة واحتلال الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية لروسيا.ويشير ليروز أيضا إلى أنه مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة، ازداد الضغط على أرمينيا وأذربيجان بهدف التوصل إلى اتفاق لا يعدو أن يكون "تهدئة تحت سيطرة الناتو".وختم: "تقترح الولايات المتحدة أن تعمل شركات عسكرية أمريكية خاصة في هذه المنطقة، لضمان أمنها، هذه ببساطة وسيلة لإضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري الغربي، الاحتلال العسكري لهذه الأراضي في القوقاز من قبل الناتو".كارابيتيان يكسب دعوى دولية ضد يريفان بشأن تأميم شركة الطاقة "إلستي"
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا

خبراء: غضب عارم في الشارع الأرميني ضد باشينيان لتهميشه سيادة البلاد

10:04 GMT 08.08.2025
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
© Sputnik . Alexey Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشار خبراء إلى أن الأحداث الأخيرة في أرمينيا، ومحيط إقليم ناغورني كاراباخ، تظهر أن يريفان تهمّش المصالح الأساسية لسكان الجمهورية، وتستعد للتضحية بسيادتها الوطنية.
وقال غييرمي كونسيساو، من المركز البرازيلي للدراسات الروسية والأوراسية، لوكالة "سبوتنيك": "إذا كان هناك شعور بأن السيادة أو الكبرياء الوطني قد همشت مرة أخرى من قبل رئيس الوزراء، وهذا الشعور منتشر بالفعل، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في أرمينيا، فإن هذا، بطبيعة الحال، يمكن أن يسبب رد فعل داخلي قوي".
ونوه الخبير الجيوسياسي وعضو رابطة صحفيي "بريكس"، لوكاس ليروز، لوكالة "سبوتنيك"، أن سياسة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تثير استياء بين ممثلي مختلف القوى السياسية ذات التوجه الوطني في الجمهورية، سواء تلك المرتبطة بالمصالح التاريخية التقليدية للأرمن، أو القوميين المتطرفين الأكثر راديكالية من الموجة الجديدة.

وتجري عمليتان متزامنتان في أرمينيا، فمن جهة، هناك تنامٍ للنزعة القومية الأرمنية المتطرفة، وهي ظاهرة شائعة في الدول التي شهدت ثورات ملونة على النمط الغربي، ففي هذه الدول، غالبا ما تروّج للقومية كوسيلة لإثارة العداء ضد روسيا.

انفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
خبير: باشينيان سمح لنفسه بسحق أرمينيا منذ توليه السلطة
أمس, 16:08 GMT
ومن جهة أخرى، هناك قومية أرمنية أصيلة، لا تريد سوى الدفاع عن مصالحها التاريخية في هذه الأراضي، ويتفق كلا الموقفين في رفضهما لباشينيان، الذي توقف ببساطة عن دعم الأرمن.
ووفقا لليروز، ستكون النتيجة تفاقم أزمة شرعية الحكومة، وهي ظاهرة تميز تلك الحالات التي "يفضل فيها القادة اتباع تعليمات القوى الأجنبية على حساب المصالح الوطنية".

وأردف: "نتحدث في حال تحقق سيناريو يسيطر فيه حلف الناتو على طرفي الصراع في القوقاز، لو استمرت أرمينيا في اتباع استراتيجية التقارب مع روسيا، فسنواجه سيناريو مواجهة جيوسياسية واضحة".

والهدف الرئيسي للتحالف، وفقًا لليروز، هو التدخل في الوضع في المنطقة واحتلال الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية لروسيا.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
صحفي: القرارات في اجتماع باشينيان – علييف - ترامب ستتخذ على حساب مصالح أرمينيا
أمس, 14:22 GMT

وأردف ليروز: "بالنسبة لفرنسا وتركيا والولايات المتحدة - الدول الرائدة في حلف الناتو - من الأهم التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية إدارة هذا الوضع الجيوسياسي في المنطقة من خلال اتفاق تتخلى فيه أرمينيا عن مطالبها التاريخية وتعترف بسيطرة أذربيجان على هذه الأراضي".

ويشير ليروز أيضا إلى أنه مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة، ازداد الضغط على أرمينيا وأذربيجان بهدف التوصل إلى اتفاق لا يعدو أن يكون "تهدئة تحت سيطرة الناتو".
وختم: "تقترح الولايات المتحدة أن تعمل شركات عسكرية أمريكية خاصة في هذه المنطقة، لضمان أمنها، هذه ببساطة وسيلة لإضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري الغربي، الاحتلال العسكري لهذه الأراضي في القوقاز من قبل الناتو".
كارابيتيان يكسب دعوى دولية ضد يريفان بشأن تأميم شركة الطاقة "إلستي"
