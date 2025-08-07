خبير: باشينيان سمح لنفسه بسحق أرمينيا منذ توليه السلطة
© AP Photo / Vahram Baghdasaryan/Photolureانفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان
© AP Photo / Vahram Baghdasaryan/Photolure
تابعنا عبر
حصري
تطرق رجل الأعمال وعضو الجالية الأرمنية في فرنسا، ميشيل أبراهاميان، إلى اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في واشنطن، قائلا: "منذ توليه السلطة، سمح باشينيان بسحق أرمينيا".
وأضاف أبراهاميان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "باشينيان يتصرف على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. إنه مُدمّر. المنظمات غير الحكومية، وجورج سوروس، وغيرهم، وكل من يروج للفردانية بلا حدود، يُضعف الأسرة، ويُضعف الهوية".
وتابع: "أشعر بالخجل من الأرمن، لانتخابهم مثل هذا الشخص، لكنني أُدرك أن ما حدث كان انقلابا. دعونا لا نخفي الحقيقة، فقد أسست حركات لصالح باشينيان، ولم تكن محايدة"، مؤكدا أن الهدف منها "إضعاف المشاعر المؤيدة لروسيا في أرمينيا، كما حاولوا فعل ذلك في كل مكان، بما في ذلك في أوكرانيا، وهو يواصل هذا النهج".
وأكد أبراهاميان، أنه "لا يحق لباشينيان توقيع وثائق تؤدي إلى فقدان السيادة على جزء من الأراضي الأرمنية، في الوقت الذي هو فيه هو مُلزم بحماية الأراضي السيادية لأرمينيا"، مستدركا: " لكن هذا الرجل مستعد لأي شيء".
وأردف: "إذا تم فتح ممر زانجيزور، فإن باشينيان، لن يوقع على أي شيء لا رجعة فيه، لكن يبدو أنه يتلقى بعض المكافآت، لا أعرف شكلها، لكنها على أي حال ليست في مصلحة أرمينيا".
وأكد أبراهاميان أن "سيادة أرمينيا مُهددة، ولا يمكنها الثقة بالغرب"، مضيفا: "يجب على الحاكم الأرميني القادم أن يعلن أننا نريد الاتحاد مع روسيا، والانضمام إلى "بريكس"، والاعتماد استراتيجيا على إيران والهند والصين".
وختم حديثه متسائلا: "باشينيان يريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن أن يقدمها الغرب، والاتحاد الأوروبي؟".