خبير: باشينيان سمح لنفسه بسحق أرمينيا منذ توليه السلطة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير: باشينيان سمح لنفسه بسحق أرمينيا منذ توليه السلطة
خبير: باشينيان سمح لنفسه بسحق أرمينيا منذ توليه السلطة
سبوتنيك عربي
تطرق رجل الأعمال وعضو الجالية الأرمنية في فرنسا، ميشيل أبراهاميان، إلى اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
أرمينيا
أذربيجان
نيكول باشينيان
واشنطن
تقارير سبوتنيك
حصري
وأضاف أبراهاميان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "باشينيان يتصرف على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. إنه مُدمّر. المنظمات غير الحكومية، وجورج سوروس، وغيرهم، وكل من يروج للفردانية بلا حدود، يُضعف الأسرة، ويُضعف الهوية".وأكد أبراهاميان، أنه "لا يحق لباشينيان توقيع وثائق تؤدي إلى فقدان السيادة على جزء من الأراضي الأرمنية، في الوقت الذي هو فيه هو مُلزم بحماية الأراضي السيادية لأرمينيا"، مستدركا: " لكن هذا الرجل مستعد لأي شيء".وختم حديثه متسائلا: "باشينيان يريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن أن يقدمها الغرب، والاتحاد الأوروبي؟".
60
أرمينيا, أذربيجان, نيكول باشينيان, واشنطن, تقارير سبوتنيك, حصري

16:08 GMT 07.08.2025
© AP Photo / Vahram Baghdasaryan/Photolureانفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان
انفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Vahram Baghdasaryan/Photolure
تابعنا عبر
حصري
تطرق رجل الأعمال وعضو الجالية الأرمنية في فرنسا، ميشيل أبراهاميان، إلى اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في واشنطن، قائلا: "منذ توليه السلطة، سمح باشينيان بسحق أرمينيا".
وأضاف أبراهاميان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "باشينيان يتصرف على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. إنه مُدمّر. المنظمات غير الحكومية، وجورج سوروس، وغيرهم، وكل من يروج للفردانية بلا حدود، يُضعف الأسرة، ويُضعف الهوية".
وتابع: "أشعر بالخجل من الأرمن، لانتخابهم مثل هذا الشخص، لكنني أُدرك أن ما حدث كان انقلابا. دعونا لا نخفي الحقيقة، فقد أسست حركات لصالح باشينيان، ولم تكن محايدة"، مؤكدا أن الهدف منها "إضعاف المشاعر المؤيدة لروسيا في أرمينيا، كما حاولوا فعل ذلك في كل مكان، بما في ذلك في أوكرانيا، وهو يواصل هذا النهج".
الوضع في أرمينيا - رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان يخرج للمتظاهرين بعد تصريحه حول أن سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة، يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
خبير: احتمال توقيع باشينيان وعلييف مذكرة سلام في واشنطن يتعارض مع المصالح الوطنية الأرمنية
14:06 GMT
وأكد أبراهاميان، أنه "لا يحق لباشينيان توقيع وثائق تؤدي إلى فقدان السيادة على جزء من الأراضي الأرمنية، في الوقت الذي هو فيه هو مُلزم بحماية الأراضي السيادية لأرمينيا"، مستدركا: " لكن هذا الرجل مستعد لأي شيء".

وأردف: "إذا تم فتح ممر زانجيزور، فإن باشينيان، لن يوقع على أي شيء لا رجعة فيه، لكن يبدو أنه يتلقى بعض المكافآت، لا أعرف شكلها، لكنها على أي حال ليست في مصلحة أرمينيا".

رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
صحفي: القرارات في اجتماع باشينيان – علييف - ترامب ستتخذ على حساب مصالح أرمينيا
14:22 GMT

وأكد أبراهاميان أن "سيادة أرمينيا مُهددة، ولا يمكنها الثقة بالغرب"، مضيفا: "يجب على الحاكم الأرميني القادم أن يعلن أننا نريد الاتحاد مع روسيا، والانضمام إلى "بريكس"، والاعتماد استراتيجيا على إيران والهند والصين".

وختم حديثه متسائلا: "باشينيان يريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن أن يقدمها الغرب، والاتحاد الأوروبي؟".
