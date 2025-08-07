https://sarabic.ae/20250807/خبير-سياسي-أعتقد-أن-روسيا-هي-الدولة-الوحيدة-القادرة-على-ضمان-أمن-أرمينيا-وسلامة-أراضيها-1103479823.html

خبير سياسي: أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها

خبير سياسي: أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها

ذكر شوتا أبخايدزي، عالم السياسة ومدير مركز الدراسات الإسلامية في القوقاز، لوكالة "سبوتنيك"، أن اقتراح السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، على إدارة البيت...

حول الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في واشنطن لإمكانية توقيع اتفاقية سلام، اقترح السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، على إدارة البيت الأبيض قبل نحو شهر تأجير منطقة ممر زانجيزور لمدة 100 عام. لكن هذا لا يمكن أن يكون مجرد مبادرة من السفير. فالسفير يتمتع بآداب دبلوماسية؛ والسفراء لا يدلون بتصريحات بهذه البساطة. أراد باشينيان ضمان أن تكون أمريكا ضامنة (لمشروع ممر زانجيزور). كانت هذه مبادرته، التي اقترحها على الأمريكيين.ممر زانجيزور مشروع أوسع نطاقًا لأمريكا، وهنا لا تولي الولايات المتحدة اهتماما يُذكر لـ"السيادة المحدودة" لأرمينيا، وإذا تم توقيع مثل هذه الاتفاقيات وتنازلت أرمينيا عن مطالبها الإقليمية تجاه تركيا وأذربيجان، فستهتز سيادتها جزئيًا، وإذا استحوذت شركة أمريكية على الممر لمدة 100 عام - فهذا... أن تكون هناك سيطرة خارج الحدود الإقليمية، وفقا للخبير.وأشار الخبير إلى أن "هذا الممر يمثل طريقا مباشرا إلى موارد بحر قزوين. وقد كتب المحلل الأمريكي جولياني عن هذا الأمر حتى قبل تنصيب ترامب. وكتب أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تفوّت فرصة الاستيلاء على آسيا الوسطى. هذا تنويع لموارد الطاقة بالنسبة للغرب في ظل صراعه العالمي مع روسيا. لذلك، يثير ممر زانجيزور اهتمام الأمريكيين".وأكد الخبير أن "باشينيان يريد استغلال هذه اللحظة لضمان أمنه من تركيا وأذربيجان. لكن هذا خطأ. لقد أثبتت أمريكا مرارًا وتكرارًا أنها ليست دولةً قادرةً على ضمان السيادة وحماية أحد".وقال الخبير: "لدى إيران مشروع شمال-جنوب، حيث يمتد هذا المسار إلى أرمينيا، ثم إلى جورجيا وروسيا، وهكذا، تعود أمريكا إلى المنطقة، بعلاقاتها المتوترة مع جورجيا، ما يعني أن فتح هذا الممر يُعدّ بالفعل لعبة عالمية، بل خطيرة للغاية، وستكون له آثار اقتصادية وتنويع مصادر الطاقة، في ظل الصراعات العالمية وما إلى ذلك، على روسيا وإيران".بالإضافة إلى أمريكا، هناك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأمريكيين لن "يسحبوا" موارد الطاقة من آسيا الوسطى إلى أمريكا. لديهم ما يكفيهم. ومن المرجح أن يكون ذلك من أجل الأوروبيين، لتزويد السوق الأوروبية بموارد الطاقة، لأننا ندرك أن موارد الطاقة بالغة الأهمية بالنسبة لهم الآن في ظل الصراع مع أوكرانيا، وفقا للخبير.واعتقد الخبير أن "باشينيان يلعب لعبة خطيرة للغاية، وإذا حللنا الوضع، فإنه ليس في صالح أرمينيا تمامًا. أعتقد أنه من الخطأ تدمير البنية التحتية، والعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة، والنظام التقني بأكمله الذي يربط أرمينيا بالاتحاد الأوراسي، لأن أرمينيا، على الأرجح، ستتلقى ضربة موجعة للاقتصاد عند الخروج من هذا الوضع. لن تكفي رسوم العبور والرسوم الجمركية التي ستتلقاها عبر ممر زانجيزور وحدها لضمان استمرار وجود أرمينيا واقتصادها".ووفقا للخبير، فإنه "لم تنضم جورجيا بعد إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي. لكن الاقتصاد الجورجي عانى كثيرًا على مر السنين، بما في ذلك سلامة أراضيه".في الواقع، أراد باشينيان التخلص من هذه الأراضي، كاراباخ، إلى الأبد، وفقا للخبير.وعتقد الخبير أن "رفض شراكة عسكرية استراتيجية مع روسيا في هذه الحالة خطوة غبية للغاية، لأن القاعدة الروسية، مهما كانت، ومهما كانت التناقضات بين أرمينيا وروسيا، وأي استياء على المستوى الرئاسي أو الإداري، وما إلى ذلك، لا يزال من المهم للغاية بالنسبة لأرمينيا إبقاء جنود روس هناك. أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها".

