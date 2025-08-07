خبير سياسي: أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير سياسي: أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها
حول الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في واشنطن لإمكانية توقيع اتفاقية سلام، اقترح السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، على إدارة البيت الأبيض قبل نحو شهر تأجير منطقة ممر زانجيزور لمدة 100 عام. لكن هذا لا يمكن أن يكون مجرد مبادرة من السفير. فالسفير يتمتع بآداب دبلوماسية؛ والسفراء لا يدلون بتصريحات بهذه البساطة. أراد باشينيان ضمان أن تكون أمريكا ضامنة (لمشروع ممر زانجيزور). كانت هذه مبادرته، التي اقترحها على الأمريكيين.ممر زانجيزور مشروع أوسع نطاقًا لأمريكا، وهنا لا تولي الولايات المتحدة اهتماما يُذكر لـ"السيادة المحدودة" لأرمينيا، وإذا تم توقيع مثل هذه الاتفاقيات وتنازلت أرمينيا عن مطالبها الإقليمية تجاه تركيا وأذربيجان، فستهتز سيادتها جزئيًا، وإذا استحوذت شركة أمريكية على الممر لمدة 100 عام - فهذا... أن تكون هناك سيطرة خارج الحدود الإقليمية، وفقا للخبير.وأشار الخبير إلى أن "هذا الممر يمثل طريقا مباشرا إلى موارد بحر قزوين. وقد كتب المحلل الأمريكي جولياني عن هذا الأمر حتى قبل تنصيب ترامب. وكتب أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تفوّت فرصة الاستيلاء على آسيا الوسطى. هذا تنويع لموارد الطاقة بالنسبة للغرب في ظل صراعه العالمي مع روسيا. لذلك، يثير ممر زانجيزور اهتمام الأمريكيين".وأكد الخبير أن "باشينيان يريد استغلال هذه اللحظة لضمان أمنه من تركيا وأذربيجان. لكن هذا خطأ. لقد أثبتت أمريكا مرارًا وتكرارًا أنها ليست دولةً قادرةً على ضمان السيادة وحماية أحد".وقال الخبير: "لدى إيران مشروع شمال-جنوب، حيث يمتد هذا المسار إلى أرمينيا، ثم إلى جورجيا وروسيا، وهكذا، تعود أمريكا إلى المنطقة، بعلاقاتها المتوترة مع جورجيا، ما يعني أن فتح هذا الممر يُعدّ بالفعل لعبة عالمية، بل خطيرة للغاية، وستكون له آثار اقتصادية وتنويع مصادر الطاقة، في ظل الصراعات العالمية وما إلى ذلك، على روسيا وإيران".بالإضافة إلى أمريكا، هناك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأمريكيين لن "يسحبوا" موارد الطاقة من آسيا الوسطى إلى أمريكا. لديهم ما يكفيهم. ومن المرجح أن يكون ذلك من أجل الأوروبيين، لتزويد السوق الأوروبية بموارد الطاقة، لأننا ندرك أن موارد الطاقة بالغة الأهمية بالنسبة لهم الآن في ظل الصراع مع أوكرانيا، وفقا للخبير.واعتقد الخبير أن "باشينيان يلعب لعبة خطيرة للغاية، وإذا حللنا الوضع، فإنه ليس في صالح أرمينيا تمامًا. أعتقد أنه من الخطأ تدمير البنية التحتية، والعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة، والنظام التقني بأكمله الذي يربط أرمينيا بالاتحاد الأوراسي، لأن أرمينيا، على الأرجح، ستتلقى ضربة موجعة للاقتصاد عند الخروج من هذا الوضع. لن تكفي رسوم العبور والرسوم الجمركية التي ستتلقاها عبر ممر زانجيزور وحدها لضمان استمرار وجود أرمينيا واقتصادها".ووفقا للخبير، فإنه "لم تنضم جورجيا بعد إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي. لكن الاقتصاد الجورجي عانى كثيرًا على مر السنين، بما في ذلك سلامة أراضيه".في الواقع، أراد باشينيان التخلص من هذه الأراضي، كاراباخ، إلى الأبد، وفقا للخبير.وعتقد الخبير أن "رفض شراكة عسكرية استراتيجية مع روسيا في هذه الحالة خطوة غبية للغاية، لأن القاعدة الروسية، مهما كانت، ومهما كانت التناقضات بين أرمينيا وروسيا، وأي استياء على المستوى الرئاسي أو الإداري، وما إلى ذلك، لا يزال من المهم للغاية بالنسبة لأرمينيا إبقاء جنود روس هناك. أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها".
خبير سياسي: أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها

ذكر شوتا أبخايدزي، عالم السياسة ومدير مركز الدراسات الإسلامية في القوقاز، لوكالة "سبوتنيك"، أن اقتراح السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، على إدارة البيت الأبيض قبل نحو شهر، استئجار منطقة ممر "زانجيزور" لمدة 100 عام، لا ينبع من فراغ.
حول الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في واشنطن لإمكانية توقيع اتفاقية سلام، اقترح السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، على إدارة البيت الأبيض قبل نحو شهر تأجير منطقة ممر زانجيزور لمدة 100 عام. لكن هذا لا يمكن أن يكون مجرد مبادرة من السفير. فالسفير يتمتع بآداب دبلوماسية؛ والسفراء لا يدلون بتصريحات بهذه البساطة. أراد باشينيان ضمان أن تكون أمريكا ضامنة (لمشروع ممر زانجيزور). كانت هذه مبادرته، التي اقترحها على الأمريكيين.

وأضاف أبخايدزي أن "وراء الكواليس، باشينيان نفسه هو من بدأ هذه العملية. والآن، أثناء زيارته لأمريكا، تدور محادثات خلف الكواليس حول استحواذ شركة أمريكية خاصة على ممر زانجيزور".

ممر زانجيزور مشروع أوسع نطاقًا لأمريكا، وهنا لا تولي الولايات المتحدة اهتماما يُذكر لـ"السيادة المحدودة" لأرمينيا، وإذا تم توقيع مثل هذه الاتفاقيات وتنازلت أرمينيا عن مطالبها الإقليمية تجاه تركيا وأذربيجان، فستهتز سيادتها جزئيًا، وإذا استحوذت شركة أمريكية على الممر لمدة 100 عام - فهذا... أن تكون هناك سيطرة خارج الحدود الإقليمية، وفقا للخبير.
وأشار الخبير إلى أن "هذا الممر يمثل طريقا مباشرا إلى موارد بحر قزوين. وقد كتب المحلل الأمريكي جولياني عن هذا الأمر حتى قبل تنصيب ترامب. وكتب أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تفوّت فرصة الاستيلاء على آسيا الوسطى. هذا تنويع لموارد الطاقة بالنسبة للغرب في ظل صراعه العالمي مع روسيا. لذلك، يثير ممر زانجيزور اهتمام الأمريكيين".
وأكد الخبير أن "باشينيان يريد استغلال هذه اللحظة لضمان أمنه من تركيا وأذربيجان. لكن هذا خطأ. لقد أثبتت أمريكا مرارًا وتكرارًا أنها ليست دولةً قادرةً على ضمان السيادة وحماية أحد".
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا
أمس, 06:14 GMT
وقال الخبير: "لدى إيران مشروع شمال-جنوب، حيث يمتد هذا المسار إلى أرمينيا، ثم إلى جورجيا وروسيا، وهكذا، تعود أمريكا إلى المنطقة، بعلاقاتها المتوترة مع جورجيا، ما يعني أن فتح هذا الممر يُعدّ بالفعل لعبة عالمية، بل خطيرة للغاية، وستكون له آثار اقتصادية وتنويع مصادر الطاقة، في ظل الصراعات العالمية وما إلى ذلك، على روسيا وإيران".
بالإضافة إلى أمريكا، هناك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأمريكيين لن "يسحبوا" موارد الطاقة من آسيا الوسطى إلى أمريكا. لديهم ما يكفيهم. ومن المرجح أن يكون ذلك من أجل الأوروبيين، لتزويد السوق الأوروبية بموارد الطاقة، لأننا ندرك أن موارد الطاقة بالغة الأهمية بالنسبة لهم الآن في ظل الصراع مع أوكرانيا، وفقا للخبير.
واعتقد الخبير أن "باشينيان يلعب لعبة خطيرة للغاية، وإذا حللنا الوضع، فإنه ليس في صالح أرمينيا تمامًا. أعتقد أنه من الخطأ تدمير البنية التحتية، والعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة، والنظام التقني بأكمله الذي يربط أرمينيا بالاتحاد الأوراسي، لأن أرمينيا، على الأرجح، ستتلقى ضربة موجعة للاقتصاد عند الخروج من هذا الوضع. لن تكفي رسوم العبور والرسوم الجمركية التي ستتلقاها عبر ممر زانجيزور وحدها لضمان استمرار وجود أرمينيا واقتصادها".
ووفقا للخبير، فإنه "لم تنضم جورجيا بعد إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي. لكن الاقتصاد الجورجي عانى كثيرًا على مر السنين، بما في ذلك سلامة أراضيه".

وتساءل الخبير: "إذا اندلعت حرب عالمية في المنطقة، فمن سيضمن الأمن؟ حتى يومنا هذا، القاعدة موجودة في أرمينيا، ومن حيث المبدأ، أخذت روسيا على عاتقها في وقت ما التزامات معينة لحماية أرمينيا من الأعداء الخارجيين، واقترحت روسيا طرقًا مختلفة لحل قضية كاراباخ، لكن باشينيان لم يرد ذلك. تحدث الرئيس الروسي عن هذا الأمر، وقدم مقترحات ممتازة، لكن باشينيان لم يوافق على ذلك".

في الواقع، أراد باشينيان التخلص من هذه الأراضي، كاراباخ، إلى الأبد، وفقا للخبير.
وعتقد الخبير أن "رفض شراكة عسكرية استراتيجية مع روسيا في هذه الحالة خطوة غبية للغاية، لأن القاعدة الروسية، مهما كانت، ومهما كانت التناقضات بين أرمينيا وروسيا، وأي استياء على المستوى الرئاسي أو الإداري، وما إلى ذلك، لا يزال من المهم للغاية بالنسبة لأرمينيا إبقاء جنود روس هناك. أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها".
