https://sarabic.ae/20250807/صحفي-القرارات-في-اجتماع-باشينيان--علييف---ترامب-ستتخذ-على-حساب-مصالح-أرمينيا---1103483580.html
صحفي: القرارات في اجتماع باشينيان – علييف - ترامب ستتخذ على حساب مصالح أرمينيا
صحفي: القرارات في اجتماع باشينيان – علييف - ترامب ستتخذ على حساب مصالح أرمينيا
أوضح أرمان أبوفيان، الصحفي والكاتب في وكالة "سبوتنيك- أرمينيا"، أن القرارات في اجتماع باشينيان- علييف- ترامب ستتخذ على حساب مصالح أرمينيا. 07.08.2025
واعتبر أبوفيان أن "مذكرة النوايا التي يعتزمون توقيعها في هذه المفاوضات هي في جوهرها "ورقة لا قيمة لها"، لكن لهذه "الورقة" علاقة بالغة الخطورة بالبنية الجيوسياسية في المنطقة، أي أن الولايات المتحدة، من خلال أذربيجان وأرمينيا، ترسّخ هيمنتها بالتوازي مع إزاحة إيران وروسيا. وإذا قلنا الولايات المتحدة، فإننا نعني تركيا، لأن الولايات المتحدة وتركيا، على الأقل، في نفس الكتلة العسكرية".وبدوره، يعتقد دميتري دروبنيتسكي، الخبير السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية "منخرطة في العلاقات العامة". ولم تبرم أي اتفاقية سلام برعاية الولايات المتحدة خلال الثمانين عامًا الماضية.وأعلن مجلس الوزراء الأرميني، أمس الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.وذكر بيان لمجلس الوزراء الأرميني أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبلة، باشينيان وعلييف، في البيت الأبيض، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام.موسكو: روسيا وأرمينيا تناقشان التعاون الاقتصادي بين البلدينخبير سياسي: أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها
صحفي: القرارات في اجتماع باشينيان – علييف - ترامب ستتخذ على حساب مصالح أرمينيا

14:22 GMT 07.08.2025
حصري
أوضح أرمان أبوفيان، الصحفي والكاتب في وكالة "سبوتنيك- أرمينيا"، أن القرارات في اجتماع باشينيان- علييف- ترامب ستتخذ على حساب مصالح أرمينيا.
واعتبر أبوفيان أن "مذكرة النوايا التي يعتزمون توقيعها في هذه المفاوضات هي في جوهرها "ورقة لا قيمة لها"، لكن لهذه "الورقة" علاقة بالغة الخطورة بالبنية الجيوسياسية في المنطقة، أي أن الولايات المتحدة، من خلال أذربيجان وأرمينيا، ترسّخ هيمنتها بالتوازي مع إزاحة إيران وروسيا. وإذا قلنا الولايات المتحدة، فإننا نعني تركيا، لأن الولايات المتحدة وتركيا، على الأقل، في نفس الكتلة العسكرية".
وبدوره، يعتقد دميتري دروبنيتسكي، الخبير السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية "منخرطة في العلاقات العامة". ولم تبرم أي اتفاقية سلام برعاية الولايات المتحدة خلال الثمانين عامًا الماضية.
أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا
وفي وقت سابق، كتب موقع "ميدل إيست آي" أن توقيع الوثيقة من شأنه أن يمنح ترامب "الإنجاز الدبلوماسي" الذي يسعى إليه في المنطقة منذ الشهر الماضي.
وأعلن مجلس الوزراء الأرميني، أمس الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
وذكر بيان لمجلس الوزراء الأرميني أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبلة، باشينيان وعلييف، في البيت الأبيض، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام.
موسكو: روسيا وأرمينيا تناقشان التعاون الاقتصادي بين البلدين
خبير سياسي: أعتقد أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن أرمينيا وسلامة أراضيها
