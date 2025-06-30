https://sarabic.ae/20250630/المديرة-التنفيذية-للهيئة-الوطنية-الأرمنية-في-الشرق-الأوسط-باشينيان-يتحول-إلى-ديكتاتور-1102232308.html

المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط: باشينيان يتحول إلى ديكتاتور

المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط: باشينيان يتحول إلى ديكتاتور

سبوتنيك عربي

علّقت الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، على ممارسات حكومة نيكول باشينيان، تجاه الكنيسة الرسولية الأرمنية،... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T19:29+0000

2025-06-30T19:29+0000

2025-06-30T19:29+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدّدت يعقوبيان على أن "دور الكنيسة الأرمنية أساسي في الحياة الاجتماعية وليس السياسية أو الاقتصادية"، ووصفتها بالوطنية والاجتماعية، ولفتت إلى أن "الربط بين الحريات الدينية والاقتصادية ليس صدفة، فالحكومة تخوض صراع مع مراكز نفوذ تقليدية، والكنيسة أحد أبرز هذه المراكز، إلى جانب رجال الأعمال".وتوقفت ضيفة "سبوتنيك" عند قضية رجل الأعمال المُعتقل سامفيل كارابيتيان، الداعم الصريح للكنيسة، ما يجعل "استهدافه مزدوجًا"، مشيرة إلى اتهام باشينيان لرجال الدين بـ"محاولات انقلابية" ووصفهم بـ"الإكليروس الأوليغارشي"، يترافق مع إعلانه عن خطة لتأميم شركة الكهرباء المملوكة لكارابيتيان، واتهامه بـ"التسبب بأزمة طاقة شبه حقيقية".وأكدت يعقوبيان أن "أي مسّ بالكنيسة هو مسّ بالهوية الأرمنية"، مُتّهمة الخارج بـ"التّحكم برئيس الحكومة وممارسة الضغوط عليه"، معتبرة أن "باشينيان يستغل الوضع الراهن للتأثير على الانتخابات المُقبلة، وسط تصاعد الاحتجاجات وتراجع الثقة بالمؤسسات، وتهديده بتعديل الدستور".وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية، رجل الأعمال الروسي الأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان لها، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".

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