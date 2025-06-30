https://sarabic.ae/20250630/المديرة-التنفيذية-للهيئة-الوطنية-الأرمنية-في-الشرق-الأوسط-باشينيان-يتحول-إلى-ديكتاتور-1102232308.html
المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط: باشينيان يتحول إلى ديكتاتور
المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط: باشينيان يتحول إلى ديكتاتور
سبوتنيك عربي
علّقت الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، على ممارسات حكومة نيكول باشينيان، تجاه الكنيسة الرسولية الأرمنية،... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T19:29+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدّدت يعقوبيان على أن "دور الكنيسة الأرمنية أساسي في الحياة الاجتماعية وليس السياسية أو الاقتصادية"، ووصفتها بالوطنية والاجتماعية، ولفتت إلى أن "الربط بين الحريات الدينية والاقتصادية ليس صدفة، فالحكومة تخوض صراع مع مراكز نفوذ تقليدية، والكنيسة أحد أبرز هذه المراكز، إلى جانب رجال الأعمال".وتوقفت ضيفة "سبوتنيك" عند قضية رجل الأعمال المُعتقل سامفيل كارابيتيان، الداعم الصريح للكنيسة، ما يجعل "استهدافه مزدوجًا"، مشيرة إلى اتهام باشينيان لرجال الدين بـ"محاولات انقلابية" ووصفهم بـ"الإكليروس الأوليغارشي"، يترافق مع إعلانه عن خطة لتأميم شركة الكهرباء المملوكة لكارابيتيان، واتهامه بـ"التسبب بأزمة طاقة شبه حقيقية".وأكدت يعقوبيان أن "أي مسّ بالكنيسة هو مسّ بالهوية الأرمنية"، مُتّهمة الخارج بـ"التّحكم برئيس الحكومة وممارسة الضغوط عليه"، معتبرة أن "باشينيان يستغل الوضع الراهن للتأثير على الانتخابات المُقبلة، وسط تصاعد الاحتجاجات وتراجع الثقة بالمؤسسات، وتهديده بتعديل الدستور".وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية، رجل الأعمال الروسي الأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان لها، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".
https://sarabic.ae/20250630/نائب-أرميني-سابق-يكشف-أسباب-استهداف-الكنيسة-الأرمنية-وعلاقتها-بالمعارضة-والمصالح-الخارجية-1102229924.html
https://sarabic.ae/20250630/باحث-سياسي-مصري-إغراءات-أوروبية-كبيرة-وراء-إجراءات-رئيس-الوزراء-الأرميني-واعتقال-رجال-الدين-1102222138.html
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أرمينيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم
أرمينيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم
المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط: باشينيان يتحول إلى ديكتاتور
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علّقت الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، على ممارسات حكومة نيكول باشينيان، تجاه الكنيسة الرسولية الأرمنية، مشيرة إلى وجود "صراع قائم بين الطرفين ومحاولة جدّية من الحكومة لتقليص دور الكنيسة"، التي تتّهمها بـ"التدخل في الشأن السياسي وتمويل حركات المعارضة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك
"، شدّدت يعقوبيان على أن "دور الكنيسة الأرمنية أساسي في الحياة الاجتماعية وليس السياسية أو الاقتصادية"، ووصفتها بالوطنية والاجتماعية، ولفتت إلى أن "الربط بين الحريات الدينية والاقتصادية ليس صدفة، فالحكومة تخوض صراع مع مراكز نفوذ تقليدية، والكنيسة أحد أبرز هذه المراكز، إلى جانب رجال الأعمال".
وتوقفت ضيفة "سبوتنيك" عند قضية رجل الأعمال المُعتقل سامفيل كارابيتيان، الداعم الصريح للكنيسة، ما يجعل "استهدافه مزدوجًا"، مشيرة إلى اتهام باشينيان لرجال الدين بـ"محاولات انقلابية" ووصفهم بـ"الإكليروس الأوليغارشي"، يترافق مع إعلانه عن خطة لتأميم شركة الكهرباء المملوكة لكارابيتيان، واتهامه بـ"التسبب بأزمة طاقة شبه حقيقية".
وأكدت يعقوبيان أن "أي مسّ بالكنيسة هو مسّ بالهوية الأرمنية"، مُتّهمة الخارج بـ"التّحكم برئيس الحكومة وممارسة الضغوط عليه"، معتبرة أن "باشينيان يستغل الوضع الراهن للتأثير على الانتخابات المُقبلة، وسط تصاعد الاحتجاجات وتراجع الثقة بالمؤسسات، وتهديده بتعديل الدستور".
وختمت بأن "ما يجري يمثّل مسًّا بالحريات الدينية وتضييقًا على رجال الأعمال والمؤسسات القضائية، ويحوّل باشينيان، إلى ديكتاتور جديد للبلاد".
وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية، رجل الأعمال الروسي الأرميني سامفيل كارابيتيان
، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".
كما اعتقلت الشرطة الأرمينية أيضا، المطران باغرات غالستانيان
، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.
وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان لها، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".