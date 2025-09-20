عربي
أمساليوم
بث مباشر
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
والأمير فيصل بن الحسين من مواليد 11 أكتوبر 1963 في عمان، وهو أحد أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال، وفتلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة، حيث حصل على إجازة في الطيران عام 1982، وأكمل دورات متقدمة في مجال الطيران العسكري، مما منحه جناح الطيران للطائرات المقاتلة، حسبما ذكرت وكالة "بترا".من الناحية العسكرية والإدارية، شغل مناصب بارزة؛ فقد عُيّن عام 2004 مساعداً خاصا لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وأدى يمين نائب للملك عبدالله الثاني في مناسبات عديدة، مثل عام 2024.ورأس الأمير فيصل مجلس أمناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، واللجنة التوجيهية العليا لمعرض "سوفكس"، واللجنة الملكية للنهوض بقطاع المياه.على صعيد آخر، يُعد الأمير فيصل رائدا في المجال الرياضي؛ إذ يشغل رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضوية المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، ورئاسة لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.كما يرأس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، ويشارك في تنظيم فعاليات عالمية مثل رالي باها الأردن، ويترشح حالياً لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، مع التركيز على النزاهة والحوكمة الرشيدة.أسس عام 2007 مؤسسة "أجيال السلام" لتعزيز السلام والتسامح، ومثّل الأردن في مناسبات عربية ودولية عديدة، بالإضافة إلى زيارات رسمية مثل زيارته لضريح الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

12:15 GMT 20.09.2025
أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، البوم السبت، نائبا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
والأمير فيصل بن الحسين من مواليد 11 أكتوبر 1963 في عمان، وهو أحد أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال، وفتلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة، حيث حصل على إجازة في الطيران عام 1982، وأكمل دورات متقدمة في مجال الطيران العسكري، مما منحه جناح الطيران للطائرات المقاتلة، حسبما ذكرت وكالة "بترا".
من الناحية العسكرية والإدارية، شغل مناصب بارزة؛ فقد عُيّن عام 2004 مساعداً خاصا لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وأدى يمين نائب للملك عبدالله الثاني في مناسبات عديدة، مثل عام 2024.
ورأس الأمير فيصل مجلس أمناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، واللجنة التوجيهية العليا لمعرض "سوفكس"، واللجنة الملكية للنهوض بقطاع المياه.
على صعيد آخر، يُعد الأمير فيصل رائدا في المجال الرياضي؛ إذ يشغل رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضوية المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، ورئاسة لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
كما يرأس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، ويشارك في تنظيم فعاليات عالمية مثل رالي باها الأردن، ويترشح حالياً لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، مع التركيز على النزاهة والحوكمة الرشيدة.
أسس عام 2007 مؤسسة "أجيال السلام" لتعزيز السلام والتسامح، ومثّل الأردن في مناسبات عربية ودولية عديدة، بالإضافة إلى زيارات رسمية مثل زيارته لضريح الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.
