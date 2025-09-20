https://sarabic.ae/20250920/الأمير-فيصل-بن-الحسين-يؤدي-اليمين-الدستورية-نائبا-لملك-الأردن-1105063571.html
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
سبوتنيك عربي
أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، البوم السبت، نائبا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T12:15+0000
2025-09-20T12:15+0000
2025-09-20T12:15+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103224/67/1032246791_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_69b3eb162e6cea3e60274c4b494ae884.jpg
والأمير فيصل بن الحسين من مواليد 11 أكتوبر 1963 في عمان، وهو أحد أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال، وفتلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة، حيث حصل على إجازة في الطيران عام 1982، وأكمل دورات متقدمة في مجال الطيران العسكري، مما منحه جناح الطيران للطائرات المقاتلة، حسبما ذكرت وكالة "بترا".من الناحية العسكرية والإدارية، شغل مناصب بارزة؛ فقد عُيّن عام 2004 مساعداً خاصا لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وأدى يمين نائب للملك عبدالله الثاني في مناسبات عديدة، مثل عام 2024.ورأس الأمير فيصل مجلس أمناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، واللجنة التوجيهية العليا لمعرض "سوفكس"، واللجنة الملكية للنهوض بقطاع المياه.على صعيد آخر، يُعد الأمير فيصل رائدا في المجال الرياضي؛ إذ يشغل رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضوية المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، ورئاسة لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.كما يرأس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، ويشارك في تنظيم فعاليات عالمية مثل رالي باها الأردن، ويترشح حالياً لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، مع التركيز على النزاهة والحوكمة الرشيدة.أسس عام 2007 مؤسسة "أجيال السلام" لتعزيز السلام والتسامح، ومثّل الأردن في مناسبات عربية ودولية عديدة، بالإضافة إلى زيارات رسمية مثل زيارته لضريح الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.
https://sarabic.ae/20250915/ملك-الأردن-العدوان-الإسرائيلي-على-الدوحة-تصعيد-خطير-وعمان-تدعم-أي-خطوة-تتخذها-قطر-1104866382.html
https://sarabic.ae/20250919/نتنياهو-يتهم-الأردن-بالمسؤولية-عن-عملية-معبر-الكرامة-1105024443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103224/67/1032246791_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98eab30df1c8f747705522580ad35687.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، البوم السبت، نائبا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
والأمير فيصل بن الحسين من مواليد 11 أكتوبر 1963 في عمان، وهو أحد أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال، وفتلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة، حيث حصل على إجازة في الطيران عام 1982، وأكمل دورات متقدمة في مجال الطيران العسكري، مما منحه جناح الطيران للطائرات المقاتلة، حسبما ذكرت وكالة
"بترا".
من الناحية العسكرية والإدارية، شغل مناصب بارزة؛ فقد عُيّن عام 2004 مساعداً خاصا لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وأدى يمين نائب للملك عبدالله الثاني في مناسبات عديدة، مثل عام 2024.
ورأس الأمير فيصل مجلس أمناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، واللجنة التوجيهية العليا لمعرض "سوفكس"، واللجنة الملكية للنهوض بقطاع المياه.
على صعيد آخر، يُعد الأمير فيصل رائدا في المجال الرياضي؛ إذ يشغل رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضوية المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، ورئاسة لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
كما يرأس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات
، ويشارك في تنظيم فعاليات عالمية مثل رالي باها الأردن، ويترشح حالياً لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، مع التركيز على النزاهة والحوكمة الرشيدة.
أسس عام 2007 مؤسسة "أجيال السلام" لتعزيز السلام والتسامح، ومثّل الأردن في مناسبات عربية ودولية عديدة، بالإضافة إلى زيارات رسمية مثل زيارته لضريح الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.