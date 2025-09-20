عربي
البرتغال تعلن الأحد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين
البرتغال تعلن الأحد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، الجمعة، أن البرتغال ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الأحد، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تحذو حذوها نحو عشرة بلدان أخرى.
وأوضحت الخارجية البرتغالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "وزارة الخارجية تؤكد أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين... وسيُعلَن الاعتراف رسميًا يوم الأحد 21 سبتمبر".
جمعية عامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بمشاركة فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ80
أمس, 17:16 GMT
وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو الماضي نيتها اتخاذ هذه الخطوة، في ضوء "التطور المقلق للغاية للنزاع" والأزمة الإنسانية، إضافةً إلى "التهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم أراضٍ فلسطينية".
ومن بين الدول الغربية التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة كلٌّ من بريطانيا وكندا وفرنسا، في وقت تتواصل فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
وتنتقد إسرائيل بشدة هذه الخطط، معتبرةً أن الاعتراف "يكافئ" حركة "حماس" على هجومها في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة. غير أن تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة في مدينة غزة، دفع حتى بعض حلفاء إسرائيل التقليديين إلى تأييد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكان مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح، في وقت سابق الجمعة، بأن أندورا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو تخطط أيضًا للاعتراف بدولة فلسطين.
ومن المقرر أن تكرّس الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ أعمالها الاثنين في نيويورك، جلساتها المقبلة لبحث حل "الدولتين" للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وتعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، رسميًا بدولة فلسطين.
