أمساليوم
بث مباشر
السعودية تعلن عن دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.38 مليار ريال
السعودية تعلن عن دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.38 مليار ريال
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم حزمة دعم اقتصادي وتنموي جديدة للجمهورية اليمنية بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T19:01+0000
2025-09-20T19:01+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_5024212280389c74dc55936e61051313.jpg
ويأتي هذا الدعم استجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بهدف مساندة الشعب اليمني في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، وفقا لجريدة "الرياض". ويؤكد هذا الإعلان التزام المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، مع دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق آليات حوكمة شفافة. وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني الشقيق، وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة. وكان مصدر حكومي يمني قد أفاد، السبت الماضي، بأن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، طلب من التحالف العربي بقيادة السعودية، التدخل لاحتواء توتر يسود المجلس على خلفية قرارات أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي، بصورة فردية، من شأنها تعميق الخلافات وتقويض التوافق بين المكونات الممثلة في المجلس. وأضاف أنه من المتوقع توجيه الحكومة السعودية، دعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني، لعقد لقاء من أجل احتواء التوتر وحل الخلافات والتباينات، والاتفاق على آلية لإصدار القرارات بما يضمن الحفاظ على التوافق بين كافة القوى الممثلة في مجلس القيادة.في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح للمتحدث باسمه أنور التميمي، عبر صفحته على "فيسبوك"، "الالتزام الكامل للمجلس بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وأدائها"، معتبراً أن "القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس عضو مجلس القيادة عيدروس الزُبيدي، تأتي في إطار تفعيل هذه المؤسسات ودعم الإصلاحات اللازمة التي طال انتظارها دون إجراءات جادة من مجلس القيادة".ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
السعودية تعلن عن دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.38 مليار ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم حزمة دعم اقتصادي وتنموي جديدة للجمهورية اليمنية بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على توصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي هذا الدعم استجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بهدف مساندة الشعب اليمني في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، وفقا لجريدة "الرياض".

ويؤكد هذا الإعلان التزام المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل الحزمة دعم موازنة الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية، إلى جانب دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، مع دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق آليات حوكمة شفافة.
وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني الشقيق، وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة.

وكان مصدر حكومي يمني قد أفاد، السبت الماضي، بأن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، طلب من التحالف العربي بقيادة السعودية، التدخل لاحتواء توتر يسود المجلس على خلفية قرارات أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي، بصورة فردية، من شأنها تعميق الخلافات وتقويض التوافق بين المكونات الممثلة في المجلس.

وقال المصدر الحكومي اليمني لـ "سبوتنيك": إن "العليمي طلب من القيادة السعودية، التدخل لدى الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، من أجل التراجع عن 11 قرارا أصدرها، مؤخرا، تضمنت تعيين 12 قياديا بالانتقالي في مناصب حكومية رفيعة بينها نائب لوزير الإعلام والثقافة ووكلاء محافظات جنوبية".

وأضاف أنه من المتوقع توجيه الحكومة السعودية، دعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني، لعقد لقاء من أجل احتواء التوتر وحل الخلافات والتباينات، والاتفاق على آلية لإصدار القرارات بما يضمن الحفاظ على التوافق بين كافة القوى الممثلة في مجلس القيادة.
في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح للمتحدث باسمه أنور التميمي، عبر صفحته على "فيسبوك"، "الالتزام الكامل للمجلس بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وأدائها"، معتبراً أن "القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس عضو مجلس القيادة عيدروس الزُبيدي، تأتي في إطار تفعيل هذه المؤسسات ودعم الإصلاحات اللازمة التي طال انتظارها دون إجراءات جادة من مجلس القيادة".

ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
