عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي سيشارك بالقمة الروسية العربية المرتقبة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي سيشارك بالقمة الروسية العربية المرتقبة
يعتزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، زيارة روسيا للمشاركة في القمة الروسية العربية، التي ستعقد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في العاصمة...
وقالت السفارة اليمنية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سيشارك في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر في موسكو.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر المقبل.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.فلسطين تستعد للمشاركة في القمة العربية الروسية وتعتبرها فرصة لحماية حل الدولتين"وجهتكم الأفضل".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
https://sarabic.ae/20250910/الشرع-يترأس-وفد-بلاده-في-القمة-الروسية-العربية---عاجل-1104697832.html
https://sarabic.ae/20250910/ملك-البحرين-يعتزم-زيارة-موسكو-لحضور-القمة-الروسية-العربية-في-15-أكتوبر-المقبل-1104704713.html
الأخبار
08:45 GMT 11.09.2025
يعتزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، زيارة روسيا للمشاركة في القمة الروسية العربية، التي ستعقد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
وقالت السفارة اليمنية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سيشارك في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر في موسكو.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر المقبل.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
الشرع يترأس وفد بلاده في القمة الروسية العربية
أمس, 11:21 GMT
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن بعض زعماء الدول العربية عزمهم المشاركة والحضور، فيما رجحت أنباء حضور زعماء آخرين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
ملك البحرين يعتزم زيارة موسكو لحضور القمة الروسية العربية في 15 أكتوبر المقبل
أمس, 13:55 GMT
ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.
فلسطين تستعد للمشاركة في القمة العربية الروسية وتعتبرها فرصة لحماية حل الدولتين
"وجهتكم الأفضل".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
