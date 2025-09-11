https://sarabic.ae/20250911/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-في-اليمن-رشاد-العليمي-سيشارك-بالقمة-الروسية-العربية-المرتقبة---1104729329.html
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي سيشارك بالقمة الروسية العربية المرتقبة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي سيشارك بالقمة الروسية العربية المرتقبة
سبوتنيك عربي
يعتزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، زيارة روسيا للمشاركة في القمة الروسية العربية، التي ستعقد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في العاصمة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T08:45+0000
2025-09-11T08:45+0000
2025-09-11T08:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار اليمن الأن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_5024212280389c74dc55936e61051313.jpg
وقالت السفارة اليمنية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سيشارك في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر في موسكو.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر المقبل.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.فلسطين تستعد للمشاركة في القمة العربية الروسية وتعتبرها فرصة لحماية حل الدولتين"وجهتكم الأفضل".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
https://sarabic.ae/20250910/الشرع-يترأس-وفد-بلاده-في-القمة-الروسية-العربية---عاجل-1104697832.html
https://sarabic.ae/20250910/ملك-البحرين-يعتزم-زيارة-موسكو-لحضور-القمة-الروسية-العربية-في-15-أكتوبر-المقبل-1104704713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_213:0:2097:1413_1920x0_80_0_0_9c725544a1fd67c574373b627b3ec726.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي سيشارك بالقمة الروسية العربية المرتقبة
يعتزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، زيارة روسيا للمشاركة في القمة الروسية العربية، التي ستعقد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
وقالت السفارة اليمنية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سيشارك في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر في موسكو.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى،
المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن بعض زعماء الدول العربية عزمهم المشاركة والحضور، فيما رجحت أنباء حضور زعماء آخرين.
ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.