برلماني إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/برلماني-إيراني-لم-نصنع-سلاحا-نوويا-حتى-الآن-لكننا-نمتلك-القدرة-على-تصنيعه-1105053571.html
برلماني إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه
برلماني إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه
سبوتنيك عربي
قال عضو البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، إنه "مهما كان السلاح الذي يستخدمه العدو، فإن طهران يمكنها امتلاك سلاح مضاد"، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه القدرة... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T05:49+0000
2025-09-20T05:49+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg
وأضاف أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تفرض عليهم، في رأيه، قيودا تمنع زيادة التخصيب إلى 90%، وأن "لا يحق لأحد الاعتراض"، بحسب قوله.وأشار غضنفري إلى أن لدى إيران "المعرفة الصناعية والتكنولوجية اللازمة لصنع قنبلة نووية"، لكنه أكد أنهم حتى الآن امتنعوا عن المضي في هذا المسار، وفقا لوكالة "خبر أونلاين" الإيرانية.وأوضح أن الحفاظ على هذه المعرفة والاحتفاظ باليورانيوم المخصب ضروريان للدفاع، لأن "حياة شعبنا مهددة"، وأن "السماح للأعداء باستخدام سلاح نووي ضدهم دون رد "غير مقبول".وأعاد البرلماني الإيراني التأكيد أنه رغم أن إيران لم تبدأ في صنع سلاح نووي، إلا أنها "يجب أن تمتلك القدرة" على ذلك، مستذكرا اجتماعاً طلابيا سُئل فيه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عن رد الفعل المحتمل، فأجاب بأن طهران ستستخدم أي سلاح تراه ضروريا للدفاع عن نفسها وشعبها، وهو ما وصفه النائب بأنه ضمني في بيان المرشد.وفي الشهر الجاري، وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، جاء ذلك بعد أن قررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20250918/مجلس-الأمن-يصوت-على-إعادة-فرض-العقوبات-النووية-على-إيران-1105014357.html
https://sarabic.ae/20250917/عراقجي-لنظرائه-الأوروبيين-إيران-مستعدة-لحل-عادل-بشأن-العقوبات-والملف-النووي-1104954339.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_74b404f28e756f460cc1d8120d8f35a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

برلماني إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه

05:49 GMT 20.09.2025
© Sputnik . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© Sputnik . Sergei Kazak
تابعنا عبر
قال عضو البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، إنه "مهما كان السلاح الذي يستخدمه العدو، فإن طهران يمكنها امتلاك سلاح مضاد"، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه القدرة لاستعمالها بسرعة عند الحاجة.
وأضاف أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تفرض عليهم، في رأيه، قيودا تمنع زيادة التخصيب إلى 90%، وأن "لا يحق لأحد الاعتراض"، بحسب قوله.
وأشار غضنفري إلى أن لدى إيران "المعرفة الصناعية والتكنولوجية اللازمة لصنع قنبلة نووية"، لكنه أكد أنهم حتى الآن امتنعوا عن المضي في هذا المسار، وفقا لوكالة "خبر أونلاين" الإيرانية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مجلس الأمن يصوت على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران
18 سبتمبر, 23:17 GMT
وأوضح أن الحفاظ على هذه المعرفة والاحتفاظ باليورانيوم المخصب ضروريان للدفاع، لأن "حياة شعبنا مهددة"، وأن "السماح للأعداء باستخدام سلاح نووي ضدهم دون رد "غير مقبول".
وأعاد البرلماني الإيراني التأكيد أنه رغم أن إيران لم تبدأ في صنع سلاح نووي، إلا أنها "يجب أن تمتلك القدرة" على ذلك، مستذكرا اجتماعاً طلابيا سُئل فيه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عن رد الفعل المحتمل، فأجاب بأن طهران ستستخدم أي سلاح تراه ضروريا للدفاع عن نفسها وشعبها، وهو ما وصفه النائب بأنه ضمني في بيان المرشد.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي
17 سبتمبر, 16:45 GMT
وفي الشهر الجاري، وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، جاء ذلك بعد أن قررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала