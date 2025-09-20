https://sarabic.ae/20250920/برلماني-إيراني-لم-نصنع-سلاحا-نوويا-حتى-الآن-لكننا-نمتلك-القدرة-على-تصنيعه-1105053571.html

برلماني إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه

برلماني إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه

قال عضو البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، إنه "مهما كان السلاح الذي يستخدمه العدو، فإن طهران يمكنها امتلاك سلاح مضاد"، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه القدرة...

وأضاف أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تفرض عليهم، في رأيه، قيودا تمنع زيادة التخصيب إلى 90%، وأن "لا يحق لأحد الاعتراض"، بحسب قوله.وأشار غضنفري إلى أن لدى إيران "المعرفة الصناعية والتكنولوجية اللازمة لصنع قنبلة نووية"، لكنه أكد أنهم حتى الآن امتنعوا عن المضي في هذا المسار، وفقا لوكالة "خبر أونلاين" الإيرانية.وأوضح أن الحفاظ على هذه المعرفة والاحتفاظ باليورانيوم المخصب ضروريان للدفاع، لأن "حياة شعبنا مهددة"، وأن "السماح للأعداء باستخدام سلاح نووي ضدهم دون رد "غير مقبول".وأعاد البرلماني الإيراني التأكيد أنه رغم أن إيران لم تبدأ في صنع سلاح نووي، إلا أنها "يجب أن تمتلك القدرة" على ذلك، مستذكرا اجتماعاً طلابيا سُئل فيه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عن رد الفعل المحتمل، فأجاب بأن طهران ستستخدم أي سلاح تراه ضروريا للدفاع عن نفسها وشعبها، وهو ما وصفه النائب بأنه ضمني في بيان المرشد.وفي الشهر الجاري، وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، جاء ذلك بعد أن قررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.

