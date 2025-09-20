https://sarabic.ae/20250920/بريطانيا-تطلق-موقعا-إلكترونيا-على-الإنترنت-لتجنيد-جواسيس-1105055089.html
بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على الإنترنت لتجنيد جواسيس
بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على الإنترنت لتجنيد جواسيس
أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6"، أمس الجمعة، موقعا إلكترونيا على شبكة "الإنترنت المظلم"، بهدف تجنيد جواسيس حول العالم عبر توفير قناة اتصال... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T07:57+0000
2025-09-20T07:57+0000
2025-09-20T07:57+0000
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:446:1000:1009_1920x0_80_0_0_a1922713d5f64af2d4fc7af1788069e7.jpg
وأوضح الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يمكّن أي شخص يمتلك معلومات حساسة حول الإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية من التواصل بأمان مع المملكة المتحدة، وفقا لبيان من الحكومة البريطانية.وخلال إطلاق الموقع، قال ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته للجهاز، للجواسيس المحتملين: "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".ونصح "أم آي 6" مستخدمي الموقع باستخدام متصفح "تور" الآمن للوصول إلى الإنترنت المظلم، واعتماد أجهزة وبريد إلكتروني غير مرتبطين بهويتهم لتجنب الشكوك.وأضافت النصائح أنه في حال كان "تور" محظورا يمكن اللجوء إلى شبكات "في بي إن".وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: "مع تغير العالم وتزايد التهديدات، يجب أن تظل المملكة المتحدة دائما متقدمة على خصومها".وأضافت: "نعزز جهود جهاز الاستخبارات الخارجية الآن بأحدث التقنيات لتجنيد جواسيس جدد حول العالم لصالح المملكة المتحدة".
