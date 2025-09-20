بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على الإنترنت لتجنيد جواسيس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على الإنترنت لتجنيد جواسيس
بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على الإنترنت لتجنيد جواسيس
بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على الإنترنت لتجنيد جواسيس

أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6"، أمس الجمعة، موقعا إلكترونيا على شبكة "الإنترنت المظلم"، بهدف تجنيد جواسيس حول العالم عبر توفير قناة اتصال آمنة.
وأوضح الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يمكّن أي شخص يمتلك معلومات حساسة حول الإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية من التواصل بأمان مع المملكة المتحدة، وفقا لبيان من الحكومة البريطانية.
وخلال إطلاق الموقع، قال ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته للجهاز، للجواسيس المحتملين: "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".
ونصح "أم آي 6" مستخدمي الموقع باستخدام متصفح "تور" الآمن للوصول إلى الإنترنت المظلم، واعتماد أجهزة وبريد إلكتروني غير مرتبطين بهويتهم لتجنب الشكوك.
وأضافت النصائح أنه في حال كان "تور" محظورا يمكن اللجوء إلى شبكات "في بي إن".
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: "مع تغير العالم وتزايد التهديدات، يجب أن تظل المملكة المتحدة دائما متقدمة على خصومها".
وأضافت: "نعزز جهود جهاز الاستخبارات الخارجية الآن بأحدث التقنيات لتجنيد جواسيس جدد حول العالم لصالح المملكة المتحدة".
