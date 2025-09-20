عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: إذا لم تعد أفغانستان قاعدة "باغرام" إلى الولايات المتحدة فستحدث "عواقب وخيمة"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن أفغانستان ستواجه "أمورًا سيئة" إذا لم تُعد السيطرة على قاعدة باغرام الجوية إلى الولايات المتحدة. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
ونشر ترامب على منصته "تروث سوشال" رسالة جاء فيها: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بنوها، الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمورًا سيئة ستحدث".والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية.وفي تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ترامب: "ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدًا".وكان وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، أكد في تصريح صحفي في شهر يوليو/ تموز الماضي، رفض أفغانستان التام لوجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، بالإضافة لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الخارجي.وقال الوزير:وأردف الوزير، قائلا: "أفغانستان لن تسمح أبدا بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها"، موجهًا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "عليه أن يستمع بعناية وبقلب مفتوح لهذه الحقيقة".وأوضح متقي أن أفغانستان تسعى إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري.وطمأن الوزير المجتمع الدولي، قائلا: "لا توجد أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتُعد قاعدة باغرام إحدى أبرز المنشآت العسكرية التي أنشأتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وظلت رمزًا لوجودها هناك حتى الانسحاب الكامل في عام 2021.
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن أفغانستان ستواجه "أمورًا سيئة" إذا لم تُعد السيطرة على قاعدة باغرام الجوية إلى الولايات المتحدة.
ونشر ترامب على منصته "تروث سوشال" رسالة جاء فيها: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بنوها، الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمورًا سيئة ستحدث".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
ترامب: نجري محادثات مع أفغانستان لاستعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية
أمس, 21:31 GMT
والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية.
وفي تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ترامب: "ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدًا".
وكان وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، أكد في تصريح صحفي في شهر يوليو/ تموز الماضي، رفض أفغانستان التام لوجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، بالإضافة لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الخارجي.
وقال الوزير:
"على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها".
وأردف الوزير، قائلا: "أفغانستان لن تسمح أبدا بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها"، موجهًا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "عليه أن يستمع بعناية وبقلب مفتوح لهذه الحقيقة".
وأوضح متقي أن أفغانستان تسعى إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري.
وطمأن الوزير المجتمع الدولي، قائلا: "لا توجد أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وتُعد قاعدة باغرام إحدى أبرز المنشآت العسكرية التي أنشأتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وظلت رمزًا لوجودها هناك حتى الانسحاب الكامل في عام 2021.
