عربي
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: نجري محادثات مع أفغانستان لاستعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية
ترامب: نجري محادثات مع أفغانستان لاستعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية

سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية.
وفي تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ترامب: "ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدًا".
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
أمس, 15:56 GMT
وأمس الجمعة، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، مشيرا إلى أنها تحظى بموقع استراتيجي قريب من الصين.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في المملكة المتحدة: "سنترك أفغانستان، لكننا سنغادر بقوة وكرامة وسنحتفظ بقاعدة باغرام، إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم".
وأضاف ترامب: "نسعى لاستعادتها، قد يكون هذا خبرا جديدا، نريد استعادة تلك القاعدة لأنهم بحاجة إلينا، وكما تعلمون، أحد أسباب استعادة تلك القاعدة، أنها تبعد ساعة عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية".
وكان وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، أكد في تصريح صحفي في شهر يوليو/ تموز الماضي، رفض أفغانستان التام لوجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، بالإضافة لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الخارجي.
وقال الوزير:
"على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها".
وأردف الوزير، قائلا: "أفغانستان لن تسمح أبدا بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها"، موجهًا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "عليه أن يستمع بعناية وبقلب مفتوح لهذه الحقيقة".
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
وزير الخارجية الأفغاني لترامب: لا وجود لقوات أجنبية في "باغرام"
20 يوليو, 19:29 GMT
وأوضح متقي أن أفغانستان تسعى إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري.
وطمأن الوزير المجتمع الدولي، قائلا: "لا توجد أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
