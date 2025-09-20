طرد نائبة هولندية من البرلمان بسبب قميص يحمل ألوان العلم الفلسطيني.. فيديو
طُلب من النائبة الهولندية إيستير أوويهانت مغادرة قاعة مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية، بعد ظهورها مرتدية قميصا يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في حادثة أثارت جدلا واسعا.
واعتبر رئيس البرلمان، مارتن بوسما، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف، أن ملابس النائبة تنتهك مبدأ الحياد السياسي المطلوب في المظهر داخل البرلمان.
وعلى الرغم من تلميحه في البداية إلى إمكانية السماح لها بالبقاء، إلا أن اعتراضات قادة أحزاب أخرى دفعته إلى تطبيق اللوائح ومطالبتها بالمغادرة.
ورفضت أوويهانت الامتثال في البداية، وتحدت بوسما قائلة إنه إذا كانت قد خالفت اللوائح فعليه طردها بنفسه، قبل أن تغادر القاعة احتجاجًا.
وبعد فترة وجيزة، عادت النائبة مرتدية بلوزة تحمل نقشة البطيخ، وهو رمز يستخدمه نشطاء للتعبير عن التضامن مع فلسطين، وسمح لها هذه المرة بتقديم مقترحاتها دون اعتراض.
وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، بما في ذلك عودتها ببلوزة البطيخ، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مؤيدوها بتصرفها واعتبروه موقفًا شجاعًا، بينما رأى معارضون أنه يعكس الانقسام المتزايد في أوروبا حيال الحرب الإسرائيلية على غزة.
من جانبها، أكدت أوويهانت أن ملابسها كانت تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
واتهمت الحكومة الهولندية بالتقاعس عن الاعتراف بهذه الأزمة أو اتخاذ موقف واضح.
وفي منشور عبر حسابها على إنستغرام، كتبت: "حين ترفض الحكومة الاعتراف بالإبادة الجماعية وتمتنع عن التحرك، يصبح من واجبنا مواصلة إظهار التضامن مع الفلسطينيين. فلسطين حرة".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
