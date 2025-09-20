طرد نائبة هولندية من البرلمان بسبب قميص يحمل ألوان العلم الفلسطيني.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/طرد-نائبة-هولندية-من-البرلمان-بسبب-قميص-يحمل-ألوان-العلم-الفلسطيني-فيديو--1105079656.html
طرد نائبة هولندية من البرلمان بسبب قميص يحمل ألوان العلم الفلسطيني.. فيديو
طرد نائبة هولندية من البرلمان بسبب قميص يحمل ألوان العلم الفلسطيني.. فيديو
سبوتنيك عربي
طُلب من النائبة الهولندية إيستير أوويهانت مغادرة قاعة مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية، بعد ظهورها مرتدية قميصا يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في حادثة أثارت... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T20:40+0000
2025-09-20T20:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
واعتبر رئيس البرلمان، مارتن بوسما، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف، أن ملابس النائبة تنتهك مبدأ الحياد السياسي المطلوب في المظهر داخل البرلمان. وعلى الرغم من تلميحه في البداية إلى إمكانية السماح لها بالبقاء، إلا أن اعتراضات قادة أحزاب أخرى دفعته إلى تطبيق اللوائح ومطالبتها بالمغادرة.ورفضت أوويهانت الامتثال في البداية، وتحدت بوسما قائلة إنه إذا كانت قد خالفت اللوائح فعليه طردها بنفسه، قبل أن تغادر القاعة احتجاجًا. وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، بما في ذلك عودتها ببلوزة البطيخ، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مؤيدوها بتصرفها واعتبروه موقفًا شجاعًا، بينما رأى معارضون أنه يعكس الانقسام المتزايد في أوروبا حيال الحرب الإسرائيلية على غزة. واتهمت الحكومة الهولندية بالتقاعس عن الاعتراف بهذه الأزمة أو اتخاذ موقف واضح. وفي منشور عبر حسابها على إنستغرام، كتبت: "حين ترفض الحكومة الاعتراف بالإبادة الجماعية وتمتنع عن التحرك، يصبح من واجبنا مواصلة إظهار التضامن مع الفلسطينيين. فلسطين حرة".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250920/غوتيريش-يصف-ما-يحدث-في-غزة-بأنه-أسوأ-ما-شهده-منذ-توليه-منصبه-وربما-في-حياته-كلها-1105074519.html
https://sarabic.ae/20250920/السيسي-ينتقد-ممارسات-إسرائيل-الغاشمة-في-غزة-ويؤكد-التمسك-برفض-التهجير-1105067898.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_68fa2402eed71e5f2ad951f894afbe54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

طرد نائبة هولندية من البرلمان بسبب قميص يحمل ألوان العلم الفلسطيني.. فيديو

20:40 GMT 20.09.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
طُلب من النائبة الهولندية إيستير أوويهانت مغادرة قاعة مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية، بعد ظهورها مرتدية قميصا يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في حادثة أثارت جدلا واسعا.
واعتبر رئيس البرلمان، مارتن بوسما، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف، أن ملابس النائبة تنتهك مبدأ الحياد السياسي المطلوب في المظهر داخل البرلمان.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
غوتيريش يصف ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها
17:51 GMT
وعلى الرغم من تلميحه في البداية إلى إمكانية السماح لها بالبقاء، إلا أن اعتراضات قادة أحزاب أخرى دفعته إلى تطبيق اللوائح ومطالبتها بالمغادرة.
ورفضت أوويهانت الامتثال في البداية، وتحدت بوسما قائلة إنه إذا كانت قد خالفت اللوائح فعليه طردها بنفسه، قبل أن تغادر القاعة احتجاجًا.

وبعد فترة وجيزة، عادت النائبة مرتدية بلوزة تحمل نقشة البطيخ، وهو رمز يستخدمه نشطاء للتعبير عن التضامن مع فلسطين، وسمح لها هذه المرة بتقديم مقترحاتها دون اعتراض.

وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، بما في ذلك عودتها ببلوزة البطيخ، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مؤيدوها بتصرفها واعتبروه موقفًا شجاعًا، بينما رأى معارضون أنه يعكس الانقسام المتزايد في أوروبا حيال الحرب الإسرائيلية على غزة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
السيسي ينتقد ممارسات إسرائيل "الغاشمة" في غزة ويؤكد التمسك برفض التهجير
14:32 GMT

من جانبها، أكدت أوويهانت أن ملابسها كانت تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

واتهمت الحكومة الهولندية بالتقاعس عن الاعتراف بهذه الأزمة أو اتخاذ موقف واضح.

وفي منشور عبر حسابها على إنستغرام، كتبت: "حين ترفض الحكومة الاعتراف بالإبادة الجماعية وتمتنع عن التحرك، يصبح من واجبنا مواصلة إظهار التضامن مع الفلسطينيين. فلسطين حرة".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала