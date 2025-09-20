https://sarabic.ae/20250920/فيتنام-تفوز-بلقب-إنترفيجن-2025-1105080662.html
فيتنام تفوز بلقب "إنترفيجن 2025"
21:25 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 21:31 GMT 20.09.2025)
أعلن عضو لجنة التحكيم الروسي إيغور ماتفيينكو، فوز الفنان الفيتنامي دوك فوك بلقب مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025.
وقال ماتفيينكو أثناء إعلان النتائج: "فاز دوك فوك من فيتنام".
وجاء الإعلان خلال الحفل الختامي للمسابقة، الذي يُقام على مسرح "لايف أرينا" في موسكو، بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع سابقًا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية في موسكو ومنطقة موسكو عام 2025.
و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين
إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".