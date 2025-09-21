https://sarabic.ae/20250921/أردوغان-نأمل-أن-يسهم-الاعتراف-بفلسطين-في-تسريع-تنفيذ-حل-الدولتين-1105087831.html
أردوغان: نأمل أن يسهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين
وعبّر أردوغان عن أمله، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار أتاتورك، قبل توجهه إلى أمريكا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يسهم الاعتراف بدولة فلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين.من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي أنه سيلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن "تركيا لن تترك سوريا وحيدة وستبذل كل الإمكانات لتعزيز قوتها واستقرارها".وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنّ قادة العالم يجتمعون في "ظروف مضطربة، بل ومجهولة".ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الحالي، مميز، لافتًا إلى اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين.
وعبّر أردوغان عن أمله، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار أتاتورك، قبل توجهه إلى أمريكا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يسهم الاعتراف بدولة فلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف أن "تركيا ستواصل دعم فلسطين"، مشيرًا إلى لقاءات موسّعة أجريت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أنقرة، واصفًا الموقف العالمي تجاه فلسطين بأنه "لم يكن إلى جانبها كما يجب".
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي أنه سيلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن "تركيا لن تترك سوريا وحيدة وستبذل كل الإمكانات لتعزيز قوتها واستقرارها".
وأشار أردوغان إلى أنه سيلتقي أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث قضايا ثنائية وإقليمية عدة، إضافة إلى مشاركة ترامب في الاجتماع الإقليمي حول غزة، مؤكدًا أن "الهدف من الاجتماعات هو البحث في المساعي المشتركة لوقف إراقة الدماء".
وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.
وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته. وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنّ قادة العالم يجتمعون في "ظروف مضطربة، بل ومجهولة".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.