أردوغان: نأمل أن يسهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين

وعبّر أردوغان عن أمله، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار أتاتورك، قبل توجهه إلى أمريكا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يسهم الاعتراف بدولة فلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين.من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي أنه سيلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن "تركيا لن تترك سوريا وحيدة وستبذل كل الإمكانات لتعزيز قوتها واستقرارها".وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنّ قادة العالم يجتمعون في "ظروف مضطربة، بل ومجهولة".ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.

