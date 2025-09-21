أردوغان: نأمل أن يسهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/أردوغان-نأمل-أن-يسهم-الاعتراف-بفلسطين-في-تسريع-تنفيذ-حل-الدولتين-1105087831.html
أردوغان: نأمل أن يسهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين
أردوغان: نأمل أن يسهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الحالي، مميز، لافتًا إلى اعتراف العديد من دول العالم بدولة... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T07:49+0000
2025-09-21T08:08+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg
وعبّر أردوغان عن أمله، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار أتاتورك، قبل توجهه إلى أمريكا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يسهم الاعتراف بدولة فلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين.من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي أنه سيلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن "تركيا لن تترك سوريا وحيدة وستبذل كل الإمكانات لتعزيز قوتها واستقرارها".وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنّ قادة العالم يجتمعون في "ظروف مضطربة، بل ومجهولة".ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يخطط-للقاء-20-زعيما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105085337.html
https://sarabic.ae/20250921/أمير-قطر-يتوجه-إلى-نيويورك-للمشاركة-في-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105084021.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_144:0:1289:859_1920x0_80_0_0_ce92c0ab7224f1b9c93bf5e4226723e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: نأمل أن يسهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين

07:49 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 08:08 GMT 21.09.2025)
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الحالي، مميز، لافتًا إلى اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين.
وعبّر أردوغان عن أمله، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار أتاتورك، قبل توجهه إلى أمريكا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يسهم الاعتراف بدولة فلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف أن "تركيا ستواصل دعم فلسطين"، مشيرًا إلى لقاءات موسّعة أجريت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أنقرة، واصفًا الموقف العالمي تجاه فلسطين بأنه "لم يكن إلى جانبها كما يجب".

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي أنه سيلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن "تركيا لن تترك سوريا وحيدة وستبذل كل الإمكانات لتعزيز قوتها واستقرارها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
05:29 GMT
وأشار أردوغان إلى أنه سيلتقي أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث قضايا ثنائية وإقليمية عدة، إضافة إلى مشاركة ترامب في الاجتماع الإقليمي حول غزة، مؤكدًا أن "الهدف من الاجتماعات هو البحث في المساعي المشتركة لوقف إراقة الدماء".
وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
02:51 GMT
وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته. وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنّ قادة العالم يجتمعون في "ظروف مضطربة، بل ومجهولة".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала