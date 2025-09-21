https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يخطط-للقاء-20-زعيما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105085337.html

ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي لقاء قادة 20 دولة، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-21T05:29+0000

2025-09-21T05:29+0000

2025-09-21T05:29+0000

منظمة الأمم المتحدة

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وقال ترامب للصحفيين: "سألتقي بالعديد من القادة في الأمم المتحدة، ربما 20".وتابع: "الجميع يريد الاجتماع، ولكن هناك واحد فقط مني، لذلك سنلتقي بعدد قليل منهم فقط".وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته. وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةماكرون: اعتماد 142 دولة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يشكل "نقطة تحول" نحو السلام

https://sarabic.ae/20250919/إعلام-ترامب-يخطط-للقاء-الشرع-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105041054.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية