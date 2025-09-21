https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يخطط-للقاء-20-زعيما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105085337.html
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي لقاء قادة 20 دولة، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T05:29+0000
2025-09-21T05:29+0000
2025-09-21T05:29+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "سألتقي بالعديد من القادة في الأمم المتحدة، ربما 20".وتابع: "الجميع يريد الاجتماع، ولكن هناك واحد فقط مني، لذلك سنلتقي بعدد قليل منهم فقط".وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته. وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةماكرون: اعتماد 142 دولة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يشكل "نقطة تحول" نحو السلام
https://sarabic.ae/20250919/إعلام-ترامب-يخطط-للقاء-الشرع-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105041054.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي لقاء قادة 20 دولة، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك.
وقال ترامب للصحفيين: "سألتقي بالعديد من القادة في الأمم المتحدة، ربما 20".
وتابع: "الجميع يريد الاجتماع، ولكن هناك واحد فقط مني، لذلك سنلتقي بعدد قليل منهم فقط".
وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.
وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته. وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
في حين صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنّ قادة العالم يجتمعون في "ظروف مضطربة، بل ومجهولة".
ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.