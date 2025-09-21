عربي
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي لقاء قادة 20 دولة، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين: "سألتقي بالعديد من القادة في الأمم المتحدة، ربما 20".وتابع: "الجميع يريد الاجتماع، ولكن هناك واحد فقط مني، لذلك سنلتقي بعدد قليل منهم فقط".وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته. وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةماكرون: اعتماد 142 دولة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يشكل "نقطة تحول" نحو السلام
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة

05:29 GMT 21.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي لقاء قادة 20 دولة، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك.
وقال ترامب للصحفيين: "سألتقي بالعديد من القادة في الأمم المتحدة، ربما 20".
وتابع: "الجميع يريد الاجتماع، ولكن هناك واحد فقط مني، لذلك سنلتقي بعدد قليل منهم فقط".
وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.
وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته. وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
إعلام: ترامب يخطط للقاء الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة
19 سبتمبر, 15:21 GMT
في حين صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنّ قادة العالم يجتمعون في "ظروف مضطربة، بل ومجهولة".
ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة يوم الثلاثاء المقبل، بعد 8 أشهر من ولايته الثانية، التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية.
أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
ماكرون: اعتماد 142 دولة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يشكل "نقطة تحول" نحو السلام
