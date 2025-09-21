https://sarabic.ae/20250921/أمير-قطر-يتوجه-إلى-نيويورك-للمشاركة-في-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105084021.html
أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الدوحة متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويجتمع زعماء العالم في نيويورك فيما تقترب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث حذّر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة ورجّح انتشارها بحلول نهاية الشهر.وكانت إسرائيل قد شنّت، في 9 سبتمبر/أيلول، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة “حماس” تعقد اجتماعاً لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.
02:51 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 03:00 GMT 21.09.2025)
أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الدوحة متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويجتمع زعماء العالم في نيويورك فيما تقترب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث حذّر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة ورجّح انتشارها بحلول نهاية الشهر.
وكانت إسرائيل قد شنّت، في 9 سبتمبر/أيلول، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة
، حيث كانت وفود من حركة “حماس” تعقد اجتماعاً لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.