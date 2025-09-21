أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/أمير-قطر-يتوجه-إلى-نيويورك-للمشاركة-في-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105084021.html
أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الدوحة متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T02:51+0000
2025-09-21T03:00+0000
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229265_0:0:2440:1373_1920x0_80_0_0_e613698fa705e7cd0684db78c28ea148.jpg
ويجتمع زعماء العالم في نيويورك فيما تقترب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث حذّر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة ورجّح انتشارها بحلول نهاية الشهر.وكانت إسرائيل قد شنّت، في 9 سبتمبر/أيلول، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة “حماس” تعقد اجتماعاً لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.
https://sarabic.ae/20250915/أمير-قطر-القمة-الطارئة-بالدوحة-رسالة-واضحة-في-وجه-إرهاب-الدولة-الإسرائيلي-1104881952.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229265_135:0:2342:1655_1920x0_80_0_0_eb3015378d7873c4787b22e1362f8eaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

02:51 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 03:00 GMT 21.09.2025)
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الدوحة متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويجتمع زعماء العالم في نيويورك فيما تقترب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث حذّر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة ورجّح انتشارها بحلول نهاية الشهر.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي
15 سبتمبر, 18:04 GMT
وكانت إسرائيل قد شنّت، في 9 سبتمبر/أيلول، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة “حماس” تعقد اجتماعاً لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала