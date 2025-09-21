أرملة تشارلي كيرك: أسامح لقاتل زوجي لأن هذا ما فعله المسيح

https://sarabic.ae/20250921/أرملة-تشارلي-كيرك-أغفر-لقاتل-زوجي-لأن-هذا-ما-فعله-المسيح-1105111041.html
صرحت إريكا كيرك، أرملة السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك، أنها غفرت لقاتل زوجها لأن "هذا ما فعله المسيح"، وهذا ما كان سيفعله زوجها لو كان على قيد الحياة.
23:07 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 23:51 GMT 21.09.2025)
فينيكس، أريزونا –سبوتنيك. وقالت إريكا: "كان زوجي تشارلي يرغب في إنقاذ الشباب، تماما كما فعل المسيح".
وأضافت باكية، "على الصليب، قال ربنا يسوع: "يا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا يعرفون ما يفعلون!". هذا الرجل... هذا الشاب... أنا أغفر له".
وتابعت بعد توقف قصير: "أغفر له لأن هذا ما فعله المسيح،
وهذا ما كان سيفعله تشارلي. إن الرد على الكراهية ليس بالكراهية، بل هو الحب، كما علمنا الإنجيل".
وكان تشارلي كيرك، أحد أبرز أنصار ترامب، قد قُتل إثر إصابته برصاصة خلال حديثه في فعالية كبيرة بجامعة يوتا فالي في 10 سبتمبر، وكان معروفًا بمواقفه المعارضة لتقنين السلاح، وحركة حقوق المثليين (المحظورة في روسيا)، والإجهاض، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وغيرها من القضايا.
ويقول المدعون أنهم سيطالبون بإعدام المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عامًا). وأعلن المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي، يوم الثلاثاء، أن روبنسون سيحاكم بتهمة القتل من الدرجة الأولى بالإضافة إلى ست تهم أخرى.