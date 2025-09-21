https://sarabic.ae/20250921/إيلون-ماسك-ينشر-لقطات-من-مراسم-تأبين-تشارلي-كيرك-في-أمريكا-فيديو--1105109710.html
إيلون ماسك ينشر لقطات من مراسم تأبين تشارلي كيرك في أمريكا.. فيديو
نشر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مقطع فيديو يوثق مراسم تأبين الناشط السياسي، تشارلي كيرك، الذي لقي مصرعه في عملية اغتيال يوم 10 سبتمبر/ أيلول...
وأرفق ماسك الفيديو بتعليق عبر منصة "إكس"، قائلاً: "يشرفني الحضور هنا"، مشيراً إلى أن جميع المقاعد في الملعب الضخم بمدينة فينيكس بولاية أريزونا ممتلئة بالحضور.وشهد الموقع إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى الملعب، وانتشر الضباط في المنطقة المحيطة التي تضم مرافق ترفيهية. كما تم تطويق موقف السيارات المجاور بسياج ارتفاعه متران، وسط حضور مكثف للصحفيين.وقُتل كيرك، أحد أبرز مؤيدي الرئيس ترامب، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، خلال تجمع في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.ويشير مراقبون إلى أن كيرك، لعب دورًا محوريًا في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة الشباب. ويأتي اغتياله في سياق سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات سياسية عارضت المساعدات الغربية لكييف، بينها محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، عام 2024، ومحاولتان ضد ترامب نفسه في العام ذاته.
نشر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مقطع فيديو يوثق مراسم تأبين الناشط السياسي، تشارلي كيرك، الذي لقي مصرعه في عملية اغتيال يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأرفق ماسك
الفيديو بتعليق عبر منصة "إكس"، قائلاً: "يشرفني الحضور هنا"، مشيراً إلى أن جميع المقاعد في الملعب الضخم بمدينة فينيكس بولاية أريزونا ممتلئة بالحضور.
تُعقد المراسم في ملعب كرة قدم بفينيكس، حيث من المنتظر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء من إدارته كلمات تكريمية.
وشهد الموقع إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى الملعب، وانتشر الضباط في المنطقة المحيطة التي تضم مرافق ترفيهية.
كما تم تطويق موقف السيارات المجاور بسياج ارتفاعه متران، وسط حضور مكثف للصحفيين.
وقُتل كيرك، أحد أبرز مؤيدي الرئيس ترامب
، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، خلال تجمع في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.
وعُرف بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي، بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مرارًا على أن القرم "لطالما كانت جزءًا من روسيا".
ويشير مراقبون إلى أن كيرك
، لعب دورًا محوريًا في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة الشباب.
ويأتي اغتياله في سياق سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات سياسية عارضت المساعدات الغربية لكييف، بينها محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، عام 2024، ومحاولتان ضد ترامب نفسه في العام ذاته.