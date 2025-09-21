https://sarabic.ae/20250921/ترامب-الولايات-المتحدة-في-حزن-وصدمة-بعد-اغتيال-كيرك-1105111170.html
ترامب: الولايات المتحدة في حزن وصدمة بعد اغتيال كيرك
ترامب: الولايات المتحدة في حزن وصدمة بعد اغتيال كيرك
سبوتنيك عربي
فينيكس، أريزونا –سبوتنيك. قال الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة في حالة حداد بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T23:54+0000
2025-09-21T23:54+0000
2025-09-21T23:54+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104724795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_965ddf3526ab2decd7f59b09cceec388.jpg
وقال ترامب في حفل تأبين كيرك في أريزونا: "أمريكا أمة في حزن، أمة في صدمة، أمة في حداد. قبل أقل من أسبوعين، حُرمت بلادنا من أحد ألمع نجوم عصرنا، عملاق من جيله، وقبل كل شيء، زوج وأب وابن ومسيحي ووطني مخلص".وأضاف، "قُتل تشارلز كيرك بوحشية على يد وحش متطرف بدم بارد لمجرد قوله الحقيقة التي كانت في قلبه".وكان تشارلي كيرك، أحد أبرز أنصار ترامب، قد قُتل إثر إصابته برصاصة خلال حديثه في فعالية كبيرة بجامعة يوتا فالي في 10 سبتمبر، وكان معروفًا بمواقفه المعارضة لتقنين السلاح، وحركة حقوق المثليين (المحظورة في روسيا)، والإجهاض، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وغيرها من القضايا.ويقول المدعون أنهم سيطالبون بإعدام المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عامًا). وأعلن المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي، يوم الثلاثاء، أن روبنسون سيحاكم بتهمة القتل من الدرجة الأولى بالإضافة إلى ست تهم أخرى.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104724795_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7077fa868fb91d876ecf601a0680cf0a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة في حزن وصدمة بعد اغتيال كيرك
فينيكس، أريزونا –سبوتنيك. قال الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة في حالة حداد بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وقال ترامب في حفل تأبين كيرك في أريزونا: "أمريكا أمة في حزن، أمة في صدمة، أمة في حداد. قبل أقل من أسبوعين، حُرمت بلادنا من أحد ألمع نجوم عصرنا، عملاق من جيله، وقبل كل شيء، زوج وأب وابن ومسيحي ووطني مخلص".
وأضاف، "قُتل تشارلز كيرك بوحشية على يد وحش متطرف بدم بارد
لمجرد قوله الحقيقة التي كانت في قلبه".
وكان تشارلي كيرك، أحد أبرز أنصار ترامب، قد قُتل إثر إصابته برصاصة خلال حديثه في فعالية كبيرة بجامعة يوتا فالي في 10 سبتمبر، وكان معروفًا بمواقفه المعارضة لتقنين السلاح، وحركة حقوق المثليين (المحظورة في روسيا)، والإجهاض، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وغيرها من القضايا.
ويقول المدعون أنهم سيطالبون بإعدام المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عامًا). وأعلن المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي، يوم الثلاثاء، أن روبنسون سيحاكم بتهمة القتل من الدرجة الأولى بالإضافة إلى ست تهم أخرى.