ترامب وماسك يتصافحان بعد خلافاتهما السياسية.. فيديو
الأخبار
ar_EG
صافح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رجل الأعمال إيلون ماسك في ملعب ستيت فارم في ولاية أريزونا، حيث كان يُقام حفل تأبين السياسي والناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك.
وبحسب البث المباشر للمناسبة، صافح ترامب وماسك بعضهما
بعد حديث دار بينهما، ثم غادر ماسك منصة الرئيس الأمريكي.
كما حرص ترامب على أن يصافح ماسك عند وداعه.
وكان قد دار خلاف عام بين ماسك وترامب في يونيو/حزيران الماضي حول مشروع قانون الرئيس الأمريكي بشأن خفض الإنفاق الفيدرالي، الذي وصفه ماسك بأنه "مقزز".
وفي نهاية يونيو/حزيران، ومع استمرار خلافه مع ترامب، دعا ماسك مجدداً إلى إنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البلاد أصبحت "ذات حزب واحد".
ورد ترامب على انتقادات ماسك لمشروع القانون محذراً إياه من أنه سيضطر إلى "إغلاق شركته والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا" في حال لم يحصل على دعم حكومي.