سائح صيني يتهم شرطيا بمطار القاهرة بطلب رشوة والداخلية المصرية ترد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/سائح-صيني-يتهم-شرطيا-بمطار-القاهرة-بطلب-رشوة-والداخلية-المصرية-ترد-1105097619.html
سائح صيني يتهم شرطيا بمطار القاهرة بطلب رشوة والداخلية المصرية ترد
سائح صيني يتهم شرطيا بمطار القاهرة بطلب رشوة والداخلية المصرية ترد
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن مقطع مصور متداول على أحد الحسابات التابعة لشخص صيني الجنسية، يتضمن تقدمه بشكوى ضد أحد أفراد الشرطة بمطار... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T12:22+0000
2025-09-21T12:22+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101467/45/1014674525_0:144:2219:1392_1920x0_80_0_0_8a230c4cd9343a1aa34913e712a6f623.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم استدعاء الشرطة المعني، والذي نفى صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الفحص أثبت قيام الشرطي بتفتيش الركاب بطريقة طبيعية بتاريخ 1/8/2025، إذ طُلب من المذكور إيداع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص للفحص بالأشعة، ضمن الإجراءات الروتينية وضمن فترة زمنية قصيرة، كما أكدت كاميرات المراقبة بالمطار عدم صحة مزاعمه.وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن "الحساب الذي نشر الفيديو تم إنشاؤه بتاريخ 18/9/2025 فقط، واحتوى على مقطع آخر يظهر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي أثناء جلوسهم"، واصفا إياهم بالشياطين والمخالفين للشريعة الإسلامية دون مبرر، ما يعكس تعمدا للإساءة لمنظومة مطار القاهرة الدولي".وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الشخص المتسبب في نشر هذه الادعاءات.
https://sarabic.ae/20250111/الداخلية-المصرية-تحسم-الجدل-حول-فيديو-لخطف-فتيات-وسرقة-أعضائهن-1096676345.html
مصر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101467/45/1014674525_86:0:2133:1535_1920x0_80_0_0_9dc15a0b04745406747d4fe791eb07cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين

سائح صيني يتهم شرطيا بمطار القاهرة بطلب رشوة والداخلية المصرية ترد

12:22 GMT 21.09.2025
© AP Photo / Amr Nabilمطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن مقطع مصور متداول على أحد الحسابات التابعة لشخص صيني الجنسية، يتضمن تقدمه بشكوى ضد أحد أفراد الشرطة بمطار القاهرة الدولي، بزعم طلب الأخير مبلغًا ماليًا أثناء مغادرة السائح الصيني البلاد، وأنه لم يتمكن من دفعه.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم استدعاء الشرطة المعني، والذي نفى صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الفحص أثبت قيام الشرطي بتفتيش الركاب بطريقة طبيعية بتاريخ 1/8/2025، إذ طُلب من المذكور إيداع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص للفحص بالأشعة، ضمن الإجراءات الروتينية وضمن فترة زمنية قصيرة، كما أكدت كاميرات المراقبة بالمطار عدم صحة مزاعمه.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن "الحساب الذي نشر الفيديو تم إنشاؤه بتاريخ 18/9/2025 فقط، واحتوى على مقطع آخر يظهر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي أثناء جلوسهم"، واصفا إياهم بالشياطين والمخالفين للشريعة الإسلامية دون مبرر، ما يعكس تعمدا للإساءة لمنظومة مطار القاهرة الدولي".
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
الداخلية المصرية تحسم الجدل حول فيديو لخطف فتيات وسرقة أعضائهن
11 يناير, 09:47 GMT
وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الشخص المتسبب في نشر هذه الادعاءات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала