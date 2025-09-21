https://sarabic.ae/20250921/سائح-صيني-يتهم-شرطيا-بمطار-القاهرة-بطلب-رشوة-والداخلية-المصرية-ترد-1105097619.html
سائح صيني يتهم شرطيا بمطار القاهرة بطلب رشوة والداخلية المصرية ترد
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن مقطع مصور متداول على أحد الحسابات التابعة لشخص صيني الجنسية، يتضمن تقدمه بشكوى ضد أحد أفراد الشرطة بمطار... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم استدعاء الشرطة المعني، والذي نفى صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الفحص أثبت قيام الشرطي بتفتيش الركاب بطريقة طبيعية بتاريخ 1/8/2025، إذ طُلب من المذكور إيداع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص للفحص بالأشعة، ضمن الإجراءات الروتينية وضمن فترة زمنية قصيرة، كما أكدت كاميرات المراقبة بالمطار عدم صحة مزاعمه.وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن "الحساب الذي نشر الفيديو تم إنشاؤه بتاريخ 18/9/2025 فقط، واحتوى على مقطع آخر يظهر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي أثناء جلوسهم"، واصفا إياهم بالشياطين والمخالفين للشريعة الإسلامية دون مبرر، ما يعكس تعمدا للإساءة لمنظومة مطار القاهرة الدولي".وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الشخص المتسبب في نشر هذه الادعاءات.
