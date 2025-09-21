قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيو هامبشاير الأمريكية... صور وفيديو
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
© AP Photo / Frank Franklin II
أكدت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأمريكية تعرض العديد من الأشخاص للإصابة بطلقات نارية في نادٍ ريفي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، عن الشرطة الأمريكية، أن عملية إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا بولاية نيو هامبشاير.
Mass shooting at the Sky Meadow Country Club in New Hampshire.— Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 21, 2025
Multiple victims.
1 suspect in custody.
The other suspect is on the loose.
Possible wedding event was taking place.
Disturbing witness statements concerning remarks made by a shooter.
Investigation… pic.twitter.com/P2mfwEgdpr
وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن اثنين من المشتبه بهم هربا من مكان الحادث، وأنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرًا طليقًا، في وقت قُتل شخص وأصيب آخرون.
وفي الوقت ذاته، أصدرت مدينة دانستابل بولاية ماساتشوستس، المجاورة لمدينة ناشوا، أمرًا للسكان بالبقاء داخل منازلهم.
Eyewitness to the shooting in Nashua New Hampshire tonight tells 7news he smashed a chair over the shooters head seconds after the suspect opened fire in the restaurant…his dramatic story tonight on 7news #7News pic.twitter.com/gFSolJPuPs— Steve Cooper (@scooperon7) September 21, 2025
8 يوليو 2023, 17:23 GMT
ويشار إلى أن مدينة ناشوا تقع على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.