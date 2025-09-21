عربي
أمساليوم
بث مباشر
لبنان: 5 قتلى بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد
لبنان: 5 قتلى بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
لبنان: 5 قتلى بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد

15:03 GMT 21.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، في بيان له، أن "الحصيلة المعلنة أولية"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عملها في موقع الاستهداف، مما يفتح الباب أمام احتمالية ارتفاع عدد الضحايا".
وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والذي شهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.
الطيران المسير الإسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الدامور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين ميدانيين من "حزب الله" جنوبي لبنان
أمس, 03:41 GMT
وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
‏الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
18 سبتمبر, 18:48 GMT
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
