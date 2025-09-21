https://sarabic.ae/20250921/مصر-وباكستان-تبحثان-تعزيز-التعاون-الصناعي-والعسكري-1105099136.html
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد صلاح الدين مصطفى، بسفير باكستان بالقاهرة، عامر شوكت، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع العسكري والمدني بين
2025-09-21T12:57+0000
2025-09-21T12:57+0000
2025-09-21T12:57+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103157575_0:103:1600:1003_1920x0_80_0_0_11888413cb35d5e1e7110383b201dfd6.jpg
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام المصرية، مساء اليوم الأحد، أن صلاح الدين مصطفى استقبل السفير الباكستاني في الديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأعرب الوزير المصري عن تعازيه لضحايا الفيضانات التي اجتاحت باكستان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان التي تشهد تطورا متسارعا بدعم من القيادة السياسية في البلدين.واستعرض مصطفى الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، منوها إلى حرصها على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والمعدات، بجانب الإسهام في المشروعات القومية والتنموية.وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر على تطلع بلاده إلى عقد شراكات استراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي ونظيراتها الباكستانية بما يعود بالنفع على الجانبين.في وقت وجه مصطفى الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "EDEX 2025" المقرر عقده بالقاهرة في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.ومن جهته، أشاد السفير عامر شوكت بجهود مصر في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية، لافتا أن العلاقات بين الدولتين راسخة تاريخيا وقائمة على الاحترام المتبادل.يشار إلى أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عقد لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي زار مصر، في التاسع والعشرين من يوليو/تموز الماضي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.
التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد صلاح الدين مصطفى، بسفير باكستان بالقاهرة، عامر شوكت، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع العسكري والمدني بين البلدين.
الوطنية للإعلام المصرية، مساء اليوم الأحد، أن صلاح الدين مصطفى استقبل السفير الباكستاني في الديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب الوزير المصري عن تعازيه لضحايا الفيضانات التي اجتاحت باكستان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان التي تشهد تطورا متسارعا بدعم من القيادة السياسية في البلدين.
واستعرض مصطفى الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، منوها إلى حرصها على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والمعدات، بجانب الإسهام في المشروعات القومية والتنموية.
بين شركات الإنتاج الحربي ونظيراتها الباكستانية بما يعود بالنفع على الجانبين.
في وقت وجه مصطفى الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "EDEX 2025" المقرر عقده بالقاهرة في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ومن جهته، أشاد السفير عامر شوكت بجهود مصر في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية، لافتا أن العلاقات بين الدولتين راسخة تاريخيا وقائمة على الاحترام المتبادل.
وذكر شوكت أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الباكستانية بتوسيع آفاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية، معربا عن تطلع بلاده لمشاركة واسعة في "EDEX 2025"، لما يمثله من منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات في مجالات الدفاع والتسليح.
، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عقد لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي زار مصر، في التاسع والعشرين من يوليو/تموز الماضي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.