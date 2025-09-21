مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والعسكري

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام المصرية، مساء اليوم الأحد، أن صلاح الدين مصطفى استقبل السفير الباكستاني في الديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأعرب الوزير المصري عن تعازيه لضحايا الفيضانات التي اجتاحت باكستان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان التي تشهد تطورا متسارعا بدعم من القيادة السياسية في البلدين.واستعرض مصطفى الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، منوها إلى حرصها على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والمعدات، بجانب الإسهام في المشروعات القومية والتنموية.وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر على تطلع بلاده إلى عقد شراكات استراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي ونظيراتها الباكستانية بما يعود بالنفع على الجانبين.في وقت وجه مصطفى الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "EDEX 2025" المقرر عقده بالقاهرة في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.ومن جهته، أشاد السفير عامر شوكت بجهود مصر في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية، لافتا أن العلاقات بين الدولتين راسخة تاريخيا وقائمة على الاحترام المتبادل.يشار إلى أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عقد لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي زار مصر، في التاسع والعشرين من يوليو/تموز الماضي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والعسكري

12:57 GMT 21.09.2025
الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في القاهرة
الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد صلاح الدين مصطفى، بسفير باكستان بالقاهرة، عامر شوكت، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع العسكري والمدني بين البلدين.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام المصرية، مساء اليوم الأحد، أن صلاح الدين مصطفى استقبل السفير الباكستاني في الديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب الوزير المصري عن تعازيه لضحايا الفيضانات التي اجتاحت باكستان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان التي تشهد تطورا متسارعا بدعم من القيادة السياسية في البلدين.
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2020
على رأس وفد عسكري رفيع المستوى... وزير الدفاع المصري يتوجه إلى باكستان
24 فبراير 2020, 17:35 GMT
واستعرض مصطفى الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، منوها إلى حرصها على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والمعدات، بجانب الإسهام في المشروعات القومية والتنموية.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر على تطلع بلاده إلى عقد شراكات استراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي ونظيراتها الباكستانية بما يعود بالنفع على الجانبين.
في وقت وجه مصطفى الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "EDEX 2025" المقرر عقده بالقاهرة في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ومن جهته، أشاد السفير عامر شوكت بجهود مصر في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية، لافتا أن العلاقات بين الدولتين راسخة تاريخيا وقائمة على الاحترام المتبادل.
وذكر شوكت أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الباكستانية بتوسيع آفاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية، معربا عن تطلع بلاده لمشاركة واسعة في "EDEX 2025"، لما يمثله من منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات في مجالات الدفاع والتسليح.
يشار إلى أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عقد لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي زار مصر، في التاسع والعشرين من يوليو/تموز الماضي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.
