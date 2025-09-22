https://sarabic.ae/20250922/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تفرض-عقوبات-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-بأكملها-قريبا--1105138498.html
إعلام: الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها قريبا
إعلام: الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها قريبا
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جذرية هذا الأسبوع على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، في خطوة قد تعرقل عملياتها اليومية تماما،
ويأتي هذا التصعيد بعد أن فرضت واشنطن بالفعل عقوبات مستهدفة على عدة مدعين عامين وقضاة في المحكمة، لكن إدراج الجهاز القضائي الدولي نفسه في قائمة العقوبات يمثل قفزة نوعية نحو مواجهة مباشرة. وقال مصدر إن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لتقييم تداعيات هذه العقوبات الشاملة، بينما أكد مصدران آخرين عقد اجتماعات لدبلوماسيي الدول الأعضاء في المحكمة لمواجهة التهديد. من جانبها، أكد مسؤول أمريكي رفيع – تحدث بشرط السرية – أن خيار العقوبات على المحكمة ككل قيد الدراسة الجادة، دون الكشف عن جدول زمني دقيق للتنفيذ. للتصدي لذلك، دفع المحكمة رواتب موظفيها هذا الشهر مقدماً لباقي 2025، وفق ثلاث مصادر، في خطوة ليست الأولى كاحتياط ضد العقوبات. كما بدأت البحث عن موردين بديلين للخدمات المصرفية والبرمجيات، حسب نفس المصادر. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة، ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جذرية هذا الأسبوع على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، في خطوة قد تعرقل عملياتها اليومية تماما، كرد فعل عنيف على تحقيقاتها في جرائم حرب إسرائيلية مشتبه بها في غزة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن فرضت واشنطن
بالفعل عقوبات مستهدفة على عدة مدعين عامين وقضاة في المحكمة، لكن إدراج الجهاز القضائي الدولي نفسه في قائمة العقوبات يمثل قفزة نوعية نحو مواجهة مباشرة.
وفي تقرير حصري، كشفت ستة مصادر مطلعة على التفاصيل – جميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضية دبلوماسية حساسة لم يُعلن عنها رسمياً – أن قرار "العقوبات على الكيان" الشاملة وشيك الإصدار.
وقال مصدر إن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لتقييم تداعيات هذه العقوبات الشاملة، بينما أكد مصدران آخرين عقد اجتماعات لدبلوماسيي الدول الأعضاء في المحكمة لمواجهة التهديد.
من جانبها، أكد مسؤول أمريكي رفيع – تحدث بشرط السرية – أن خيار العقوبات على المحكمة ككل قيد الدراسة الجادة، دون الكشف عن جدول زمني دقيق للتنفيذ.
وقد تُشل العقوبات الشاملة عمليات المحكمة الأساسية، من دفع الرواتب إلى الوصول إلى الحسابات البنكية والبرمجيات اليومية، مما يهدد آلاف الموظفين في مقرها بلاهاي.
للتصدي لذلك، دفع المحكمة رواتب موظفيها هذا الشهر مقدماً لباقي 2025، وفق ثلاث مصادر، في خطوة ليست الأولى كاحتياط ضد العقوبات. كما بدأت البحث عن موردين بديلين للخدمات المصرفية والبرمجيات، حسب نفس المصادر.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو
، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة، ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.