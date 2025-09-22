https://sarabic.ae/20250922/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-جميع-الجبهات-جوا-وبرا-وبحرا-خلال-أعياد-رأس-السنة-العبرية-1105118554.html
الجيش الإسرائيلي يعزز جميع الجبهات جوا وبرا وبحرا خلال أعياد رأس السنة العبرية
الجيش الإسرائيلي يعزز جميع الجبهات جوا وبرا وبحرا خلال أعياد رأس السنة العبرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على عدة جبهات. 22.09.2025
ووفقا لبيان له، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.كما أشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.ويحتفل اليهود في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775) الذي يستمر يومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل (حائط المبكى) صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.
