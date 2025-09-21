https://sarabic.ae/20250921/إسرائيل-تكثف-هجومها-على-غزة-بنشر-فرقة-عسكرية-ثالثة-1105108334.html

إسرائيل تكثف هجومها على غزة بنشر فرقة عسكرية ثالثة

إسرائيل تكثف هجومها على غزة بنشر فرقة عسكرية ثالثة

صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة غزة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بيان، نشر فرقة عسكرية ثالثة لتعزيز الهجوم البري على المدينة الرئيسية في...

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

ويأتي هذا التصعيد بعد مشاركة فرقتين عسكريتين في العملية التي بدأت قبل نحو أسبوع، حيث تتراوح قوام الفرقة الواحدة بين 10 آلاف و15 ألف جندي.وأكد البيان أن العمليات ستتواصل في قطاع غزة "طالما كان ذلك ضرورياً لحماية مواطني إسرائيل".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد كتب على منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم الأحد، "من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

غزة

