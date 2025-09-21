https://sarabic.ae/20250921/إسرائيل-تكثف-هجومها-على-غزة-بنشر-فرقة-عسكرية-ثالثة-1105108334.html
إسرائيل تكثف هجومها على غزة بنشر فرقة عسكرية ثالثة
إسرائيل تكثف هجومها على غزة بنشر فرقة عسكرية ثالثة
سبوتنيك عربي
صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة غزة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بيان، نشر فرقة عسكرية ثالثة لتعزيز الهجوم البري على المدينة الرئيسية في... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T19:02+0000
2025-09-21T19:02+0000
2025-09-21T19:02+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
ويأتي هذا التصعيد بعد مشاركة فرقتين عسكريتين في العملية التي بدأت قبل نحو أسبوع، حيث تتراوح قوام الفرقة الواحدة بين 10 آلاف و15 ألف جندي.وأكد البيان أن العمليات ستتواصل في قطاع غزة "طالما كان ذلك ضرورياً لحماية مواطني إسرائيل".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد كتب على منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم الأحد، "من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250921/بعد-اعتراف-3-دول-غربية-جديدة-ماذا-يعني-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1105104210.html
https://sarabic.ae/20250921/الخارجية-الإسرائيلية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-هو-مكافأة-لحماس-على-القيام-بمذبحة-7-أكتوبر--1105101501.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تكثف هجومها على غزة بنشر فرقة عسكرية ثالثة
صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة غزة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بيان، نشر فرقة عسكرية ثالثة لتعزيز الهجوم البري على المدينة الرئيسية في القطاع.
ويأتي هذا التصعيد بعد مشاركة فرقتين عسكريتين في العملية التي بدأت قبل نحو أسبوع، حيث تتراوح قوام الفرقة الواحدة بين 10 آلاف و15 ألف جندي.
وأفاد البيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت "عشرات الأهداف الإرهابية" خلال الأيام الماضية، بهدف تمهيد الطريق لتقدم المزيد من القوات البرية.
وأكد البيان أن العمليات ستتواصل في قطاع غزة
"طالما كان ذلك ضرورياً لحماية مواطني إسرائيل".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد كتب على منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم الأحد، "من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل
، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.