الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 3750 دولارا للأونصة
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 3750 دولارا للأونصة
ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين، بنسبة 1.2% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 3750 دولارًا للأونصة الواحدة، لأول مرة.
وبحسب بيانات بورصة "كومكس" في نيويورك، فقد سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ارتفاعا قدره 45.22 دولارا عن الإغلاق السابق، أي بنسبة 1.22%، لتصل إلى 3751.02 دولارا للأونصة، متجاوزة حاجز 3750 دولارا لأول مرة في التاريخ.وفي الوقت ذاته، صعدت عقود الفضة الآجلة لشهر ديسمبر المقبل، بنسبة 2.65% لتصل إلى 44.09 دولارا للأونصة.وفي شهر أبريل/ نيسان 2025، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، لتتجاوز 3500 دولار للأونصة، للمرة الأولى في التاريخ.وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن الأربعاء الماضي، خفض أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية إلى 4 - 4.25%، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مؤكدًا أنه سيقيّم أي تعديلات مستقبلية بناء على البيانات والمخاطر.كما يأتي هذا الصعود في ظل التوترات التجارية بين أمريكا والصين، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما على مئات السلع الصينية، وردت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حربا تجارية زادت الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
