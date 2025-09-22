الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 3750 دولارا للأونصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/الذهب-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-ويتجاوز-3750-دولارا-للأونصة-1105120569.html
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 3750 دولارا للأونصة
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 3750 دولارا للأونصة
سبوتنيك عربي
ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين، بنسبة 1.2% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 3750 دولارًا للأونصة الواحدة، لأول مرة. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T10:04+0000
2025-09-22T10:04+0000
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg
وبحسب بيانات بورصة "كومكس" في نيويورك، فقد سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ارتفاعا قدره 45.22 دولارا عن الإغلاق السابق، أي بنسبة 1.22%، لتصل إلى 3751.02 دولارا للأونصة، متجاوزة حاجز 3750 دولارا لأول مرة في التاريخ.وفي الوقت ذاته، صعدت عقود الفضة الآجلة لشهر ديسمبر المقبل، بنسبة 2.65% لتصل إلى 44.09 دولارا للأونصة.وفي شهر أبريل/ نيسان 2025، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، لتتجاوز 3500 دولار للأونصة، للمرة الأولى في التاريخ.وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن الأربعاء الماضي، خفض أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية إلى 4 - 4.25%، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مؤكدًا أنه سيقيّم أي تعديلات مستقبلية بناء على البيانات والمخاطر.كما يأتي هذا الصعود في ظل التوترات التجارية بين أمريكا والصين، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما على مئات السلع الصينية، وردت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حربا تجارية زادت الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
https://sarabic.ae/20250920/سعر-غرام-الذهب-في-مصر-يتخطى-100-دولار-رسميا-1105058769.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e8d2129a06196e7dd7795c2662d640af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 3750 دولارا للأونصة

10:04 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Mike Groll
تابعنا عبر
ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين، بنسبة 1.2% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 3750 دولارًا للأونصة الواحدة، لأول مرة.
وبحسب بيانات بورصة "كومكس" في نيويورك، فقد سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ارتفاعا قدره 45.22 دولارا عن الإغلاق السابق، أي بنسبة 1.22%، لتصل إلى 3751.02 دولارا للأونصة، متجاوزة حاجز 3750 دولارا لأول مرة في التاريخ.
وفي الوقت ذاته، صعدت عقود الفضة الآجلة لشهر ديسمبر المقبل، بنسبة 2.65% لتصل إلى 44.09 دولارا للأونصة.
وفي شهر أبريل/ نيسان 2025، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، لتتجاوز 3500 دولار للأونصة، للمرة الأولى في التاريخ.
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
سعر غرام الذهب في مصر يتخطى 100 دولار رسميا
20 سبتمبر, 09:16 GMT
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن الأربعاء الماضي، خفض أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية إلى 4 - 4.25%، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مؤكدًا أنه سيقيّم أي تعديلات مستقبلية بناء على البيانات والمخاطر.

وتشهد أسعار الذهب والفضة ارتفاعا قياسيا في الأسواق العالمية، متأثرة بتحركات العملات وسياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية، ما يجعلها مؤشرا على توجهات الاقتصاد العالمي والمستثمرين.

كما يأتي هذا الصعود في ظل التوترات التجارية بين أمريكا والصين، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما على مئات السلع الصينية، وردت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حربا تجارية زادت الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала