الصين تعلن فتح أبوابها للمواهب المتميزة بعد رسوم ترامب على تأشيرات "العمالة الماهرة"
الصين تعلن فتح أبوابها للمواهب المتميزة بعد رسوم ترامب على تأشيرات "العمالة الماهرة"
22.09.2025
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأنها لن تعلق على سياسات تأشيرات الدخول الأمريكية الجديدة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات "العمالة الماهرة" (إتش- 1 بي) للعمال الأجانب المتخصصين.
وتهدف رسوم تأشيرة "إتش- 1 بي" الجديدة، التي فرضها ترامب، إلى الحد من توظيف العمال الأجانب بدلًا من العمالة المنزلية في أمريكا، وغالبا ما تستخدم شركات التكنولوجيا هذه التأشيرات لجلب المواهب الأجنبية، ذات المهارات الخاصة التي تحتاجها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، أنه "في عصر العولمة، أسهم تدفق المواهب عبر الحدود في دفع التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم".
وتابع المتحدث الصيني: "ترحب الصين بالمواهب المتميزة من الصناعات والمجالات كافة على مستوى العالم للقدوم إلى الصين، وترسيخ جذورها في الصين، والعمل بشكل مشترك على تعزيز التقدم المستمر للمجتمع البشري مع تحقيق التنمية المهنية الشخصية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع أمرًا تنفيذيًا يرفع رسوم تأشيرة العمل "إتش- 1 بي" إلى 100,000 دولار أمريكي سنويا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية: "أعتقد أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا سيكونون سعداء للغاية".
وأوضح سكرتير موظفي البيت الأبيض ويل شارف، أن الشركات التي تتقدم بطلبات لاستقدام عمال من دول أخرى ستضطر إلى دفع 100,000 دولار أمريكي سنويا لكل تأشيرة "إتش- 1 بي".
وقال شارف: "سيؤدي هذا الإعلان إلى رفع الرسوم التي تدفعها الشركات لرعاية المتقدمين للحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي" إلى 100,000 دولار أمريكي، وسيضمن هذا أن يكون الأشخاص الذين تستقدمهم هذه الشركات على درجة عالية من المهارة، وأنهم غير قابلين للاستبدال بعمال أمريكيين".
من ناحيتها، أعربت الهيئة التجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الهند، يوم السبت الماضي، عن قلقها إزاء الرسوم السنوية الجديدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تأشيرات العمال المهرة من فئة "إتش- 1 بي"، وهي خطوة قد تكون لها تداعيات كبيرة على قطاع التكنولوجيا، وذلك لانتشار هذه التصاريح على نطاق واسع.
وأضافت الهيئة أن "الإجراء الجديد، الذي من المرجح أن يواجه تحديات قانونية، من شأنه أن يُسبب اضطرابات لعائلات حاملي تأشيرات "إتش- 1 بي".
وتسمح هذه التأشيرات للشركات برعاية العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر للعمل في الولايات المتحدة، لمدة 3 سنوات مبدئيا مع إمكانية التمديد لـ6 سنوات.
وتمنح أمريكا 85 ألف تأشيرة "إتش- 1 بي" سنويا بنظام القُرعة، وتمثل الهند نحو ثلاثة أرباع الحاصلين عليها.