الصين تعلن فتح أبوابها للمواهب المتميزة بعد رسوم ترامب على تأشيرات "العمالة الماهرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين تعلن فتح أبوابها للمواهب المتميزة بعد رسوم ترامب على تأشيرات "العمالة الماهرة"
الصين تعلن فتح أبوابها للمواهب المتميزة بعد رسوم ترامب على تأشيرات "العمالة الماهرة"
الصين تعلن فتح أبوابها للمواهب المتميزة بعد رسوم ترامب على تأشيرات "العمالة الماهرة"

09:39 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأنها لن تعلق على سياسات تأشيرات الدخول الأمريكية الجديدة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات "العمالة الماهرة" (إتش- 1 بي) للعمال الأجانب المتخصصين.
وتهدف رسوم تأشيرة "إتش- 1 بي" الجديدة، التي فرضها ترامب، إلى الحد من توظيف العمال الأجانب بدلًا من العمالة المنزلية في أمريكا، وغالبا ما تستخدم شركات التكنولوجيا هذه التأشيرات لجلب المواهب الأجنبية، ذات المهارات الخاصة التي تحتاجها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، أنه "في عصر العولمة، أسهم تدفق المواهب عبر الحدود في دفع التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم".

وتابع المتحدث الصيني: "ترحب الصين بالمواهب المتميزة من الصناعات والمجالات كافة على مستوى العالم للقدوم إلى الصين، وترسيخ جذورها في الصين، والعمل بشكل مشترك على تعزيز التقدم المستمر للمجتمع البشري مع تحقيق التنمية المهنية الشخصية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع أمرًا تنفيذيًا يرفع رسوم تأشيرة العمل "إتش- 1 بي" إلى 100,000 دولار أمريكي سنويا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية: "أعتقد أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا سيكونون سعداء للغاية".
وأوضح سكرتير موظفي البيت الأبيض ويل شارف، أن الشركات التي تتقدم بطلبات لاستقدام عمال من دول أخرى ستضطر إلى دفع 100,000 دولار أمريكي سنويا لكل تأشيرة "إتش- 1 بي".
وقال شارف: "سيؤدي هذا الإعلان إلى رفع الرسوم التي تدفعها الشركات لرعاية المتقدمين للحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي" إلى 100,000 دولار أمريكي، وسيضمن هذا أن يكون الأشخاص الذين تستقدمهم هذه الشركات على درجة عالية من المهارة، وأنهم غير قابلين للاستبدال بعمال أمريكيين".

من ناحيتها، أعربت الهيئة التجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الهند، يوم السبت الماضي، عن قلقها إزاء الرسوم السنوية الجديدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تأشيرات العمال المهرة من فئة "إتش- 1 بي"، وهي خطوة قد تكون لها تداعيات كبيرة على قطاع التكنولوجيا، وذلك لانتشار هذه التصاريح على نطاق واسع.
وأضافت الهيئة أن "الإجراء الجديد، الذي من المرجح أن يواجه تحديات قانونية، من شأنه أن يُسبب اضطرابات لعائلات حاملي تأشيرات "إتش- 1 بي".

وتسمح هذه التأشيرات للشركات برعاية العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر للعمل في الولايات المتحدة، لمدة 3 سنوات مبدئيا مع إمكانية التمديد لـ6 سنوات.

وتمنح أمريكا 85 ألف تأشيرة "إتش- 1 بي" سنويا بنظام القُرعة، وتمثل الهند نحو ثلاثة أرباع الحاصلين عليها.
