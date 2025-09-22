https://sarabic.ae/20250922/الصين-تعلن-فتح-أبوابها-للمواهب-المتميزة-بعد-رسوم-ترامب-على-تأشيرات-العمالة-الماهرة-1105119969.html

وتهدف رسوم تأشيرة "إتش- 1 بي" الجديدة، التي فرضها ترامب، إلى الحد من توظيف العمال الأجانب بدلًا من العمالة المنزلية في أمريكا، وغالبا ما تستخدم شركات التكنولوجيا هذه التأشيرات لجلب المواهب الأجنبية، ذات المهارات الخاصة التي تحتاجها.وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، أنه "في عصر العولمة، أسهم تدفق المواهب عبر الحدود في دفع التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع أمرًا تنفيذيًا يرفع رسوم تأشيرة العمل "إتش- 1 بي" إلى 100,000 دولار أمريكي سنويا. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية: "أعتقد أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا سيكونون سعداء للغاية".وأوضح سكرتير موظفي البيت الأبيض ويل شارف، أن الشركات التي تتقدم بطلبات لاستقدام عمال من دول أخرى ستضطر إلى دفع 100,000 دولار أمريكي سنويا لكل تأشيرة "إتش- 1 بي". من ناحيتها، أعربت الهيئة التجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الهند، يوم السبت الماضي، عن قلقها إزاء الرسوم السنوية الجديدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تأشيرات العمال المهرة من فئة "إتش- 1 بي"، وهي خطوة قد تكون لها تداعيات كبيرة على قطاع التكنولوجيا، وذلك لانتشار هذه التصاريح على نطاق واسع. وأضافت الهيئة أن "الإجراء الجديد، الذي من المرجح أن يواجه تحديات قانونية، من شأنه أن يُسبب اضطرابات لعائلات حاملي تأشيرات "إتش- 1 بي". وتمنح أمريكا 85 ألف تأشيرة "إتش- 1 بي" سنويا بنظام القُرعة، وتمثل الهند نحو ثلاثة أرباع الحاصلين عليها.

