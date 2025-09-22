https://sarabic.ae/20250922/الولايات-المتحدة-تفرض-قيودا-على-تحركات-وفد-إيران-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105146075.html

الولايات المتحدة تفرض قيودا على تحركات وفد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الولايات المتحدة تفرض قيودا على تحركات وفد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددة نطاق حركته... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان الاثنين: اتخذت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إجراءات لفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، من خلال تقييد حركة وفده في الجمعية العامة ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض أيضا قيودا تقصر تحركات الوفد على المناطق الضرورية فقط للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة.وأضاف، "إن أمن الأمريكيين يظل دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".

