الولايات المتحدة تفرض قيودا على تحركات وفد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددة نطاق حركته... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان الاثنين: اتخذت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إجراءات لفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، من خلال تقييد حركة وفده في الجمعية العامة ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض أيضا قيودا تقصر تحركات الوفد على المناطق الضرورية فقط للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة.وأضاف، "إن أمن الأمريكيين يظل دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددة نطاق حركته بالمناطق المحيطة بمقر الأمم المتحدة، كما قيدت وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة.
واشنطن –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان الاثنين: اتخذت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إجراءات لفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، من خلال تقييد حركة وفده في الجمعية العامة ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض أيضا قيودا تقصر تحركات الوفد على المناطق الضرورية
فقط للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة.
وأضاف، "إن أمن الأمريكيين يظل دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".