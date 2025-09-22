https://sarabic.ae/20250922/بزشكيان-إيران-تتوقع-من-الصين-تنفيذ-مبادرة-الحوكمة-العالمية-عمليا-1105114075.html
بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا
بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "تتوقع من الصين تعزيز جهودها لتنفيذ مبادرتها القيّمة بشأن الحوكمة العالمية، بهدف دعم التعددية ومواجهة الأحادية". 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T06:38+0000
2025-09-22T06:38+0000
2025-09-22T06:38+0000
إيران
أخبار إيران
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وجاءت تصريحات بزشكيان، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) خلال زيارته لبكين لحضور القمة الـ25 لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، إذ أعرب عن إعجابه برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ، للحوكمة العالمية، التي تقوم على التفاعل المتساوي بين الدول بغض النظر عن حجمها أو مواردها.وأوضح بزشكيان أن "إيران والصين ملزمتان بتنفيذ مبادئ الحوكمة المقترحة، بما يشمل الأمن العالمي والسلام والتنمية والحضارة العالمية"، مؤكدًا أن "الصين، بصفتها رائدة هذه السياسة، من المتوقع أن تمهد الطريق لتحقيق هذه الأهداف النبيلة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وحذّر الرئيس الإيراني من أن "أمريكا وإسرائيل ستواصلان مغامراتهما في المنطقة، بما في ذلك قصف المعارضين واغتيال القادة والمواطنين العاديين والعلماء، إذا لم يتم الالتزام بهذه المبادئ".وتطرق بزشكيان إلى الوضع الإنساني في فلسطين، مؤكدًا أن "إسرائيل تحجب عن الشعب الفلسطيني الماء والغذاء والخبز، بينما يدعم بعض الأطراف النظام الدولي الإسرائيلي بدلًا من منع جرائمه"، وهو ما اعتبره "مثالًا صارخًا على المعايير المزدوجة غير المقبولة".وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أوضح بزشكيان أن "إيران لم تواجه أي مشاكل مع معاهدة حظر الانتشار النووي أو عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أن "الوكالة تعرضت لضغوط أوروبية، وأصدرت تقارير غير دقيقة تشوّه صورة إيران".وختم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تصريحاته للتلفزيون الصيني بالتأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران "لا تنوي اتخاذ أي إجراء يخالف أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
https://sarabic.ae/20250902/الرئيسان-الإيراني-والصيني-يؤكدان-شراكة-استراتيجية-وتنفيذ-اتفاقية-الـ25-عاما-1104429402.html
https://sarabic.ae/20250911/عراقجي-إيران-وروسيا-والصين-تعتقد-أن-لا-حق-للدول-الأوروبية-بتفعيل-آلية-الزناد-1104762430.html
إيران
أخبار إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "تتوقع من الصين تعزيز جهودها لتنفيذ مبادرتها القيّمة بشأن الحوكمة العالمية، بهدف دعم التعددية ومواجهة الأحادية".
وجاءت تصريحات بزشكيان، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) خلال زيارته لبكين لحضور القمة الـ25 لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، إذ أعرب عن إعجابه برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ، للحوكمة العالمية، التي تقوم على التفاعل المتساوي بين الدول بغض النظر عن حجمها أو مواردها.
وأوضح بزشكيان أن "إيران والصين ملزمتان بتنفيذ مبادئ الحوكمة المقترحة، بما يشمل الأمن العالمي والسلام والتنمية والحضارة العالمية"، مؤكدًا أن "الصين، بصفتها رائدة هذه السياسة، من المتوقع أن تمهد الطريق لتحقيق هذه الأهداف النبيلة"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وحذّر الرئيس الإيراني من أن "أمريكا وإسرائيل ستواصلان مغامراتهما في المنطقة، بما في ذلك قصف المعارضين واغتيال القادة والمواطنين العاديين والعلماء، إذا لم يتم الالتزام بهذه المبادئ".
وأشار بزشكيان إلى أن العلاقات بين إيران والصين تاريخية وعميقة الجذور، مع حضارة مشتركة تمتد لآلاف السنين، معبّرًا عن قلقه إزاء ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي، موضحًا أن "إسرائيل تنتهك كل القوانين وتمارس الجرائم دون مساءلة، بينما تُتهم الدول الأخرى فورا بانتهاك حقوق الإنسان إذا أقدمت على أي إجراء مماثل".
وتطرق بزشكيان إلى الوضع الإنساني في فلسطين، مؤكدًا أن "إسرائيل تحجب عن الشعب الفلسطيني الماء والغذاء والخبز، بينما يدعم بعض الأطراف النظام الدولي الإسرائيلي بدلًا من منع جرائمه"، وهو ما اعتبره "مثالًا صارخًا على المعايير المزدوجة غير المقبولة".
وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أوضح بزشكيان أن "إيران لم تواجه أي مشاكل مع معاهدة حظر الانتشار النووي أو عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أن "الوكالة تعرضت لضغوط أوروبية، وأصدرت تقارير غير دقيقة تشوّه صورة إيران".
وأكد أن "إيران طبّقت أعلى مستويات التفتيش على أنشطتها النووية، وسمحت للوكالة بتفتيش جميع المنشآت اللازمة مرات عدة"، مشددًا على أن "أي قصف للمنشآت النووية يخالف القانون الدولي".
وختم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تصريحاته للتلفزيون الصيني بالتأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران "لا تنوي اتخاذ أي إجراء يخالف أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية".