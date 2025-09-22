بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/بزشكيان-إيران-تتوقع-من-الصين-تنفيذ-مبادرة-الحوكمة-العالمية-عمليا-1105114075.html
بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا
بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "تتوقع من الصين تعزيز جهودها لتنفيذ مبادرتها القيّمة بشأن الحوكمة العالمية، بهدف دعم التعددية ومواجهة الأحادية". 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T06:38+0000
2025-09-22T06:38+0000
إيران
أخبار إيران
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وجاءت تصريحات بزشكيان، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) خلال زيارته لبكين لحضور القمة الـ25 لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، إذ أعرب عن إعجابه برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ، للحوكمة العالمية، التي تقوم على التفاعل المتساوي بين الدول بغض النظر عن حجمها أو مواردها.وأوضح بزشكيان أن "إيران والصين ملزمتان بتنفيذ مبادئ الحوكمة المقترحة، بما يشمل الأمن العالمي والسلام والتنمية والحضارة العالمية"، مؤكدًا أن "الصين، بصفتها رائدة هذه السياسة، من المتوقع أن تمهد الطريق لتحقيق هذه الأهداف النبيلة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وحذّر الرئيس الإيراني من أن "أمريكا وإسرائيل ستواصلان مغامراتهما في المنطقة، بما في ذلك قصف المعارضين واغتيال القادة والمواطنين العاديين والعلماء، إذا لم يتم الالتزام بهذه المبادئ".وتطرق بزشكيان إلى الوضع الإنساني في فلسطين، مؤكدًا أن "إسرائيل تحجب عن الشعب الفلسطيني الماء والغذاء والخبز، بينما يدعم بعض الأطراف النظام الدولي الإسرائيلي بدلًا من منع جرائمه"، وهو ما اعتبره "مثالًا صارخًا على المعايير المزدوجة غير المقبولة".وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أوضح بزشكيان أن "إيران لم تواجه أي مشاكل مع معاهدة حظر الانتشار النووي أو عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أن "الوكالة تعرضت لضغوط أوروبية، وأصدرت تقارير غير دقيقة تشوّه صورة إيران".وختم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تصريحاته للتلفزيون الصيني بالتأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران "لا تنوي اتخاذ أي إجراء يخالف أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
https://sarabic.ae/20250902/الرئيسان-الإيراني-والصيني-يؤكدان-شراكة-استراتيجية-وتنفيذ-اتفاقية-الـ25-عاما-1104429402.html
https://sarabic.ae/20250911/عراقجي-إيران-وروسيا-والصين-تعتقد-أن-لا-حق-للدول-الأوروبية-بتفعيل-آلية-الزناد-1104762430.html
إيران
أخبار إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا

06:38 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "تتوقع من الصين تعزيز جهودها لتنفيذ مبادرتها القيّمة بشأن الحوكمة العالمية، بهدف دعم التعددية ومواجهة الأحادية".
وجاءت تصريحات بزشكيان، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) خلال زيارته لبكين لحضور القمة الـ25 لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، إذ أعرب عن إعجابه برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ، للحوكمة العالمية، التي تقوم على التفاعل المتساوي بين الدول بغض النظر عن حجمها أو مواردها.
وأوضح بزشكيان أن "إيران والصين ملزمتان بتنفيذ مبادئ الحوكمة المقترحة، بما يشمل الأمن العالمي والسلام والتنمية والحضارة العالمية"، مؤكدًا أن "الصين، بصفتها رائدة هذه السياسة، من المتوقع أن تمهد الطريق لتحقيق هذه الأهداف النبيلة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وحذّر الرئيس الإيراني من أن "أمريكا وإسرائيل ستواصلان مغامراتهما في المنطقة، بما في ذلك قصف المعارضين واغتيال القادة والمواطنين العاديين والعلماء، إذا لم يتم الالتزام بهذه المبادئ".
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، في قمة شنغهاي، 2 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
الرئيسان الإيراني والصيني يؤكدان شراكة استراتيجية وتنفيذ اتفاقية الـ25 عاما
2 سبتمبر, 15:47 GMT
وأشار بزشكيان إلى أن العلاقات بين إيران والصين تاريخية وعميقة الجذور، مع حضارة مشتركة تمتد لآلاف السنين، معبّرًا عن قلقه إزاء ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي، موضحًا أن "إسرائيل تنتهك كل القوانين وتمارس الجرائم دون مساءلة، بينما تُتهم الدول الأخرى فورا بانتهاك حقوق الإنسان إذا أقدمت على أي إجراء مماثل".
وتطرق بزشكيان إلى الوضع الإنساني في فلسطين، مؤكدًا أن "إسرائيل تحجب عن الشعب الفلسطيني الماء والغذاء والخبز، بينما يدعم بعض الأطراف النظام الدولي الإسرائيلي بدلًا من منع جرائمه"، وهو ما اعتبره "مثالًا صارخًا على المعايير المزدوجة غير المقبولة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"
11 سبتمبر, 19:24 GMT
وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أوضح بزشكيان أن "إيران لم تواجه أي مشاكل مع معاهدة حظر الانتشار النووي أو عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أن "الوكالة تعرضت لضغوط أوروبية، وأصدرت تقارير غير دقيقة تشوّه صورة إيران".

وأكد أن "إيران طبّقت أعلى مستويات التفتيش على أنشطتها النووية، وسمحت للوكالة بتفتيش جميع المنشآت اللازمة مرات عدة"، مشددًا على أن "أي قصف للمنشآت النووية يخالف القانون الدولي".

وختم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تصريحاته للتلفزيون الصيني بالتأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران "لا تنوي اتخاذ أي إجراء يخالف أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала