بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "تتوقع من الصين تعزيز جهودها لتنفيذ مبادرتها القيّمة بشأن الحوكمة العالمية، بهدف دعم التعددية ومواجهة الأحادية". 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحات بزشكيان، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) خلال زيارته لبكين لحضور القمة الـ25 لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، إذ أعرب عن إعجابه برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ، للحوكمة العالمية، التي تقوم على التفاعل المتساوي بين الدول بغض النظر عن حجمها أو مواردها.وأوضح بزشكيان أن "إيران والصين ملزمتان بتنفيذ مبادئ الحوكمة المقترحة، بما يشمل الأمن العالمي والسلام والتنمية والحضارة العالمية"، مؤكدًا أن "الصين، بصفتها رائدة هذه السياسة، من المتوقع أن تمهد الطريق لتحقيق هذه الأهداف النبيلة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وحذّر الرئيس الإيراني من أن "أمريكا وإسرائيل ستواصلان مغامراتهما في المنطقة، بما في ذلك قصف المعارضين واغتيال القادة والمواطنين العاديين والعلماء، إذا لم يتم الالتزام بهذه المبادئ".وتطرق بزشكيان إلى الوضع الإنساني في فلسطين، مؤكدًا أن "إسرائيل تحجب عن الشعب الفلسطيني الماء والغذاء والخبز، بينما يدعم بعض الأطراف النظام الدولي الإسرائيلي بدلًا من منع جرائمه"، وهو ما اعتبره "مثالًا صارخًا على المعايير المزدوجة غير المقبولة".وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أوضح بزشكيان أن "إيران لم تواجه أي مشاكل مع معاهدة حظر الانتشار النووي أو عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أن "الوكالة تعرضت لضغوط أوروبية، وأصدرت تقارير غير دقيقة تشوّه صورة إيران".وختم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تصريحاته للتلفزيون الصيني بالتأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران "لا تنوي اتخاذ أي إجراء يخالف أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

