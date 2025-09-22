https://sarabic.ae/20250922/بوتين-يمنح-الجنسية-الروسية-لمساعدة-بايدن-السابقة-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-1105137454.html
بوتين يمنح الجنسية الروسية لمساعدة بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمنح الجنسية الروسية للأمريكية، تارا ريد، التي عملت مساعدة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في مجلس الشيوخ.
واشتهرت ريد بعد أن اتهمت بايدن، الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي، وهو ما نفاه بايدن.
الولايات المتحدة الأمريكية
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمنح الجنسية الروسية للأمريكية، تارا ريد، التي عملت مساعدة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في مجلس الشيوخ.
وجاء في المرسوم الرئاسي: "منح الجنسية الروسية لمكابي ألكسندرا تارا، المولودة في 26 فبراير/شباط 1964، في الولايات المتحدة الأمريكية".
واشتهرت ريد بعد أن اتهمت بايدن، الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي، وهو ما نفاه بايدن.
وفي أبريل/نيسان 2023، عندما أعلن الرئيس جو بايدن، آنذاك ترشحه لولاية أخرى، بدأت هذه الأمريكية وعائلتها بتلقي تهديدات، وانتقلت لاحقًا إلى روسيا، خوفا من الاضطهاد بسبب مقابلتها مع القناة الأولى، الخاضعة لعقوبات أمريكية.
وقالت ريد: "عندما نزلت من الطائرة في موسكو، شعرت للمرة الأولى منذ فترة طويلة بالأمان، وشعرت بأنني سُمعت، وشعرت بالاحترام. لم يحدث هذا في بلدي".