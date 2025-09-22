بوتين يمنح الجنسية الروسية لمساعدة بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/بوتين-يمنح-الجنسية-الروسية-لمساعدة-بايدن-السابقة-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-1105137454.html
بوتين يمنح الجنسية الروسية لمساعدة بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي
بوتين يمنح الجنسية الروسية لمساعدة بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمنح الجنسية الروسية للأمريكية، تارا ريد، التي عملت مساعدة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في مجلس الشيوخ. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T16:58+0000
2025-09-22T16:58+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102569/19/1025691952_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_83b91b9573faeca57445555b426450e9.jpg
وجاء في المرسوم الرئاسي: "منح الجنسية الروسية لمكابي ألكسندرا تارا، المولودة في 26 فبراير/شباط 1964، في الولايات المتحدة الأمريكية".وفي أبريل/نيسان 2023، عندما أعلن الرئيس جو بايدن، آنذاك ترشحه لولاية أخرى، بدأت هذه الأمريكية وعائلتها بتلقي تهديدات، وانتقلت لاحقًا إلى روسيا، خوفا من الاضطهاد بسبب مقابلتها مع القناة الأولى، الخاضعة لعقوبات أمريكية.وقالت ريد: "عندما نزلت من الطائرة في موسكو، شعرت للمرة الأولى منذ فترة طويلة بالأمان، وشعرت بأنني سُمعت، وشعرت بالاحترام. لم يحدث هذا في بلدي".بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
https://sarabic.ae/20250912/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-للثقافات-المتحدة-1104791168.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102569/19/1025691952_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5382c7cf824090e277cc41eb9e67f719.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يمنح الجنسية الروسية لمساعدة بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي

16:58 GMT 22.09.2025
© Fotolia / Yurchello108الجواز الروسي
الجواز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Fotolia / Yurchello108
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمنح الجنسية الروسية للأمريكية، تارا ريد، التي عملت مساعدة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في مجلس الشيوخ.
وجاء في المرسوم الرئاسي: "منح الجنسية الروسية لمكابي ألكسندرا تارا، المولودة في 26 فبراير/شباط 1964، في الولايات المتحدة الأمريكية".

واشتهرت ريد بعد أن اتهمت بايدن، الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي، وهو ما نفاه بايدن.

زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
12 سبتمبر, 17:46 GMT
وفي أبريل/نيسان 2023، عندما أعلن الرئيس جو بايدن، آنذاك ترشحه لولاية أخرى، بدأت هذه الأمريكية وعائلتها بتلقي تهديدات، وانتقلت لاحقًا إلى روسيا، خوفا من الاضطهاد بسبب مقابلتها مع القناة الأولى، الخاضعة لعقوبات أمريكية.
وقالت ريد: "عندما نزلت من الطائرة في موسكو، شعرت للمرة الأولى منذ فترة طويلة بالأمان، وشعرت بأنني سُمعت، وشعرت بالاحترام. لم يحدث هذا في بلدي".
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала