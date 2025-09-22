https://sarabic.ae/20250922/فانس-اغتالوا-كيرك-أولئك-الذين-يحتقرون-الفضائل-التي-تقوم-عليها-حضارتنا-1105111306.html
فانس: اغتالوا كيرك أولئك الذين يحتقرون الفضائل التي تقوم عليها حضارتنا
فانس: اغتالوا كيرك أولئك الذين يحتقرون الفضائل التي تقوم عليها حضارتنا
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن السياسي والناشط تشارلي كيرك قد قتل على يد أولئك الذين يحتقرون القيم التقليدية وفضائل الحضارة الحديثة. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T00:56+0000
2025-09-22T00:56+0000
2025-09-22T00:56+0000
نائب ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
فينيكس، أريزونا – سبوتنيك. وقال في كلمته خلال حفل تأبين كيرك في أريزونا: "لقد أخذوه منا أولئك الذين يحتقرون الفضائل التي تقوم عليها حضارتنا حقا: الحوار، والبحث عن الحقيقة، والأسرة، والإيمان".وكان تشارلي كيرك، أحد أبرز أنصار ترامب، قد قُتل إثر إصابته برصاصة خلال حديثه في فعالية كبيرة بجامعة يوتا فالي في 10 سبتمبر، وكان معروفًا بمواقفه المعارضة لتقنين السلاح، وحركة حقوق المثليين (المحظورة في روسيا)، والإجهاض، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وغيرها من القضايا.ويقول المدعون أنهم سيطالبون بإعدام المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عامًا). وأعلن المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي، يوم الثلاثاء، أن روبنسون سيحاكم بتهمة القتل من الدرجة الأولى بالإضافة إلى ست تهم أخرى.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e477d902177f987e1f596ebe41712a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نائب ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نائب ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
فانس: اغتالوا كيرك أولئك الذين يحتقرون الفضائل التي تقوم عليها حضارتنا
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن السياسي والناشط تشارلي كيرك قد قتل على يد أولئك الذين يحتقرون القيم التقليدية وفضائل الحضارة الحديثة.
فينيكس، أريزونا – سبوتنيك. وقال في كلمته خلال حفل تأبين كيرك في أريزونا: "لقد أخذوه منا أولئك الذين يحتقرون الفضائل التي تقوم عليها حضارتنا حقا: الحوار، والبحث عن الحقيقة
، والأسرة، والإيمان".
وكان تشارلي كيرك، أحد أبرز أنصار ترامب، قد قُتل إثر إصابته برصاصة خلال حديثه في فعالية كبيرة بجامعة يوتا فالي في 10 سبتمبر، وكان معروفًا بمواقفه المعارضة لتقنين السلاح، وحركة حقوق المثليين (المحظورة في روسيا)، والإجهاض، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وغيرها من القضايا.
ويقول المدعون أنهم سيطالبون بإعدام المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عامًا). وأعلن المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي، يوم الثلاثاء، أن روبنسون سيحاكم بتهمة القتل من الدرجة الأولى بالإضافة إلى ست تهم أخرى.