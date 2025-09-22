https://sarabic.ae/20250922/وزير-خارجية-لوكسمبورغ-آمل-أن-ينتهي-الصراع-الأوكراني-ونتطلع-لعلاقات-مختلفة-مع-روسيا-1105143026.html

وزير خارجية لوكسمبورغ: آمل أن ينتهي الصراع الأوكراني ونتطلع لعلاقات مختلفة مع روسيا

وزير خارجية لوكسمبورغ: آمل أن ينتهي الصراع الأوكراني ونتطلع لعلاقات مختلفة مع روسيا

صرح وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، أنه بأمل أن ينتهي الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن لوكسمبورغ تطلع إلى علاقات مختلفة مع روسيا.

وقال بيتيل لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لدينا جغرافيا لا يمكننا تغييرها. ستبقى روسيا جارة أوروبا. أود أن نبني هذه الأمور معًا، بدلًا من تبادل إطلاق النار والتحريض على الكراهية. أكره هذا العداء لروسيا الموجود في جميع أنحاء العالم".وأكد أنه يفضل الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا، قائلا: "لن نتحدث عن فرض عقوبات جديدة، بل يمكننا الحديث عن رفعها. هذه رغبتي. لا أرغب في الحديث عن عقوبات جديدة يجب فرضها. أود أن أتمكن من رفع العقوبات. لكن في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الزخم حاليا".كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتًا إلى أن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكوإعلام: زيلينسكي يتوسل مجددا إلى الغرب للح

