وزير خارجية لوكسمبورغ: آمل أن ينتهي الصراع الأوكراني ونتطلع لعلاقات مختلفة مع روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير خارجية لوكسمبورغ: آمل أن ينتهي الصراع الأوكراني ونتطلع لعلاقات مختلفة مع روسيا
وزير خارجية لوكسمبورغ: آمل أن ينتهي الصراع الأوكراني ونتطلع لعلاقات مختلفة مع روسيا

19:24 GMT 22.09.2025
حصري
صرح وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، أنه بأمل أن ينتهي الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن لوكسمبورغ تطلع إلى علاقات مختلفة مع روسيا.
وقال بيتيل لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لدينا جغرافيا لا يمكننا تغييرها. ستبقى روسيا جارة أوروبا. أود أن نبني هذه الأمور معًا، بدلًا من تبادل إطلاق النار والتحريض على الكراهية. أكره هذا العداء لروسيا الموجود في جميع أنحاء العالم".

وأجاب بيتيل عن سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع الوفد الروسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا توجد خطط من هذا القبيل، أود أن نتوصل إلى حل. بابي لا يزال مفتوحا إذا كانت هناك رغبة".

فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
16 سبتمبر, 08:20 GMT
وأكد أنه يفضل الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا، قائلا: "لن نتحدث عن فرض عقوبات جديدة، بل يمكننا الحديث عن رفعها. هذه رغبتي. لا أرغب في الحديث عن عقوبات جديدة يجب فرضها. أود أن أتمكن من رفع العقوبات. لكن في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الزخم حاليا".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عدة على فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتًا إلى أن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو
إعلام: زيلينسكي يتوسل مجددا إلى الغرب للح
