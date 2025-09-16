لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، ووزير خارجيته كزافييه بيتل، أمام لجنة برلمانية، يوم أمس الاثنين، أن بلدهما يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار فلسطين اليوم
العالم
لوكسمبورغ
وقالت وسائل إعلام محلية: "أعلن فريدن.. وبيتل.. أمام لجنة برلمانية، أن لوكسمبورغ تخطط للاعتراف بفلسطين كدولة، في سبتمبر(أيلول الجاري)".وكانت دول عدة بينها أوروبية، قد أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر الجاري، وذلك عقب اختتام المؤتمر الفرنسي السعودي في نيويورك، الشهر الماضي.وفي إسرائيل، أثار الإعلان موجة انتقادات داخلية، حيث أصدر منتدى للسياسة الخارجية يضم 18 سفيرا إسرائيليا سابقا، بيانا حذر فيه من "انهيار سياسي غير مسبوق" تعيشه إسرائيل على خلفية الحرب الجارية وازدياد العزلة الدولية.ودعا السفراء الإسرائيليون السابقون إلى وقف الحرب، وإطلاق جميع الرهائن، وبدء عملية سياسية تنهي حكم حركة حماس في غزة، محذرين من أن "خطوات الضم ستفاقم عزلة إسرائيل".وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنيًا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيلالجامعة العربية ترحب باعتماد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين
أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، ووزير خارجيته كزافييه بيتل، أمام لجنة برلمانية، يوم أمس الاثنين، أن بلدهما يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت وسائل إعلام محلية: "أعلن فريدن.. وبيتل.. أمام لجنة برلمانية، أن لوكسمبورغ تخطط للاعتراف بفلسطين كدولة، في سبتمبر(أيلول الجاري)".

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، من المتوقع أن يُتخذ القرار النهائي بشأن الاعتراف خلال هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع دول عدة أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا.

وكانت دول عدة بينها أوروبية، قد أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر الجاري، وذلك عقب اختتام المؤتمر الفرنسي السعودي في نيويورك، الشهر الماضي.
وفي إسرائيل، أثار الإعلان موجة انتقادات داخلية، حيث أصدر منتدى للسياسة الخارجية يضم 18 سفيرا إسرائيليا سابقا، بيانا حذر فيه من "انهيار سياسي غير مسبوق" تعيشه إسرائيل على خلفية الحرب الجارية وازدياد العزلة الدولية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام
أمس, 12:07 GMT
ودعا السفراء الإسرائيليون السابقون إلى وقف الحرب، وإطلاق جميع الرهائن، وبدء عملية سياسية تنهي حكم حركة حماس في غزة، محذرين من أن "خطوات الضم ستفاقم عزلة إسرائيل".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنيًا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.
50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل
الجامعة العربية ترحب باعتماد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين
