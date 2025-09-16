https://sarabic.ae/20250916/لوكسمبورغ-تعتزم-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1104898912.html
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
08:20 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 08:37 GMT 16.09.2025)
أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، ووزير خارجيته كزافييه بيتل، أمام لجنة برلمانية، يوم أمس الاثنين، أن بلدهما يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت وسائل إعلام محلية: "أعلن فريدن.. وبيتل.. أمام لجنة برلمانية، أن لوكسمبورغ تخطط للاعتراف بفلسطين كدولة، في سبتمبر(أيلول الجاري)".
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، من المتوقع أن يُتخذ القرار النهائي بشأن الاعتراف خلال هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع دول عدة أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا.
وكانت دول عدة بينها أوروبية، قد أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر الجاري، وذلك عقب اختتام المؤتمر الفرنسي السعودي في نيويورك، الشهر الماضي.
وفي إسرائيل، أثار الإعلان موجة انتقادات داخلية، حيث أصدر منتدى للسياسة الخارجية يضم 18 سفيرا إسرائيليا سابقا، بيانا حذر فيه من "انهيار سياسي غير مسبوق" تعيشه إسرائيل على خلفية الحرب الجارية وازدياد العزلة الدولية.
ودعا السفراء الإسرائيليون السابقون إلى وقف الحرب، وإطلاق جميع الرهائن، وبدء عملية سياسية تنهي حكم حركة حماس في غزة، محذرين من أن "خطوات الضم ستفاقم عزلة إسرائيل".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنيًا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.