"سحر المياه والفن"... مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور
عرض فني كبير في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.
1/8
عرض فني كبير في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.
© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور
أجواء جميلة في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.
2/8
أجواء جميلة في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.
3/8
تمثال في حديقة متحف بيترهوف.
4/8
ألعاب نارية في حديقة متحف بيترهوف.
5/8
مهرجان نافورة الخريف في بيترهوف.
6/8
عروض فنية جميلة في حديقة متحف بيترهوف.
7/8
أجواء الاحتفالات في حديقة متحف بيترهوف.
8/8
أضواء ليلية تزين متحف بيترهوف.