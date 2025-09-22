عربي
"سحر المياه والفن"... مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف
"سحر المياه والفن"... مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور لمهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف، في ضواحي مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو عبارة عن سلسلة من القصور...
"سحر المياه والفن"... مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف

08:33 GMT 22.09.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور لمهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف، في ضواحي مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو عبارة عن سلسلة من القصور والحدائق الجميلة منذ عهد القياصرة الروس.
© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

عرض فني كبير في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.

عرض فني كبير في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض فني كبير في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

أجواء جميلة في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.

أجواء جميلة في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أجواء جميلة في مهرجان النوافير الخريفية في بيترهوف.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال في حديقة متحف بيترهوف.

تمثال في حديقة متحف بيترهوف. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

تمثال في حديقة متحف بيترهوف.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

ألعاب نارية في حديقة متحف بيترهوف.

ألعاب نارية في حديقة متحف بيترهوف. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

ألعاب نارية في حديقة متحف بيترهوف.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان نافورة الخريف في بيترهوف.

مهرجان نافورة الخريف في بيترهوف. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان نافورة الخريف في بيترهوف.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

عروض فنية جميلة في حديقة متحف بيترهوف.

عروض فنية جميلة في حديقة متحف بيترهوف. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عروض فنية جميلة في حديقة متحف بيترهوف.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

أجواء الاحتفالات في حديقة متحف بيترهوف.

أجواء الاحتفالات في حديقة متحف بيترهوف. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أجواء الاحتفالات في حديقة متحف بيترهوف.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

أضواء ليلية تزين متحف بيترهوف.

أضواء ليلية تزين متحف بيترهوف. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أضواء ليلية تزين متحف بيترهوف.

