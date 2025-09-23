عربي
واشنطن لم تنضم إلى بيان مناهض لروسيا قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا -عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن الانضمام إلى بيان مناهض لروسيا أصدرته عدة دول قبل بدء جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، حسبما ما أفاد به مراسل... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
وأدلى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ببيان معاد لروسيا، موجها اتهامات لا أساس لها، ضدها قبل اجتماع مجلس الأمن.في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا.وأوضح لافروف أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا من كييف على اقتراحها بتشكيل 3 مجموعات عمل لمناقشة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تفصيلا، وهو الاقتراح الذي قدمته روسيا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. كما رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة موسكو لإجراء محادثات.
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تغيب عن بيان مناهض لروسيا قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا

20:43 GMT 23.09.2025
امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن الانضمام إلى بيان مناهض لروسيا أصدرته عدة دول قبل بدء جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، حسبما ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وأدلى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ببيان معاد لروسيا، موجها اتهامات لا أساس لها، ضدها قبل اجتماع مجلس الأمن.

وأشار سيبيها إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية إلى جانب كندا واليابان ونيوزيلندا انضموا إلى كييف في هذا البيان، بينما لم تذكر الولايات المتحدة ضمن الدول الموقعة.

في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا.
وأوضح لافروف أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا من كييف على اقتراحها بتشكيل 3 مجموعات عمل لمناقشة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تفصيلا، وهو الاقتراح الذي قدمته روسيا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. كما رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة موسكو لإجراء محادثات.
