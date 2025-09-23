https://sarabic.ae/20250923/أمريكا-تغيب-عن-بيان-مناهض-لروسيا-قبل-اجتماع-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-1105188027.html
أمريكا تغيب عن بيان مناهض لروسيا قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا
امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن الانضمام إلى بيان مناهض لروسيا أصدرته عدة دول قبل بدء جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، حسبما ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وأدلى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ببيان معاد لروسيا، موجها اتهامات لا أساس لها، ضدها قبل اجتماع مجلس الأمن.
وأشار سيبيها إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية إلى جانب كندا واليابان ونيوزيلندا انضموا إلى كييف في هذا البيان، بينما لم تذكر الولايات المتحدة ضمن الدول الموقعة.
في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا.
وأوضح لافروف أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا من كييف على اقتراحها بتشكيل 3 مجموعات عمل لمناقشة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تفصيلا، وهو الاقتراح الذي قدمته روسيا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. كما رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة موسكو لإجراء محادثات.