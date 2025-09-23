عربي
الصين: نقدر عاليا الموقف الإيجابي لروسيا بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بـ"نيو ستارت"
الصين: نقدر عاليا الموقف الإيجابي لروسيا بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بـ"نيو ستارت"
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون، اليوم الثلاثاء، عن تقدير الصين للتصريحات الإيجابية الصادرة عن موسكو، بشأن استعدادها لمواصلة الالتزام... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال غيو جياكون، خلال إفادة صحفية، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بمعاهدة "نيو ستارت": "موقف الصين من معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا، ثابت. يتعين على روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين، الوفاء بالتزاماتهما الخاصة والأساسية في مجال نزع السلاح النووي بدقة، واستئناف تنفيذ معاهدة "نيو ستارت"، ومناقشة الاتفاقيات اللاحقة".وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".
الصين: نقدر عاليا الموقف الإيجابي لروسيا بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بـ"نيو ستارت"

08:35 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 09:08 GMT 23.09.2025)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية في ميدان للتدريب "كورا" خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.
إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية في ميدان للتدريب كورا خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون، اليوم الثلاثاء، عن تقدير الصين للتصريحات الإيجابية الصادرة عن موسكو، بشأن استعدادها لمواصلة الالتزام بمعاهدة "نيو ستارت"، مضيفًا: "الصين تُقدّر عاليًا الموقف الإيجابي لروسيا".
وقال غيو جياكون، خلال إفادة صحفية، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بمعاهدة "نيو ستارت": "موقف الصين من معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا، ثابت. يتعين على روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين، الوفاء بالتزاماتهما الخاصة والأساسية في مجال نزع السلاح النووي بدقة، واستئناف تنفيذ معاهدة "نيو ستارت"، ومناقشة الاتفاقيات اللاحقة".
صاروخ نووي استراتيجي عابر للقارات محمول على عربة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
جمعية الحد من التسلح: موسكو وواشنطن قد تحافظان على حدود "نيو ستارت" حتى التوصل لاتفاق بديل
5 فبراير, 02:41 GMT

وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
البيت الأبيض: مقترح روسيا بشأن تمديد قيود معاهدة "نيو ستارت" يبدو "جيدا للغاية"
أمس, 18:36 GMT
وتابع الرئيس بوتين: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".
يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".
