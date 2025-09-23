https://sarabic.ae/20250923/الصين-نقدر-عاليا-الموقف-الإيجابي-لروسيا-بشأن-الاستعداد-لمواصلة-الالتزام-بـنيو-ستارت-1105152869.html

الصين: نقدر عاليا الموقف الإيجابي لروسيا بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بـ"نيو ستارت"

وقال غيو جياكون، خلال إفادة صحفية، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بمعاهدة "نيو ستارت": "موقف الصين من معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا، ثابت. يتعين على روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين، الوفاء بالتزاماتهما الخاصة والأساسية في مجال نزع السلاح النووي بدقة، واستئناف تنفيذ معاهدة "نيو ستارت"، ومناقشة الاتفاقيات اللاحقة".وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".

