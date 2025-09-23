https://sarabic.ae/20250923/الصين-نقدر-عاليا-الموقف-الإيجابي-لروسيا-بشأن-الاستعداد-لمواصلة-الالتزام-بـنيو-ستارت-1105152869.html
الصين: نقدر عاليا الموقف الإيجابي لروسيا بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بـ"نيو ستارت"
الصين: نقدر عاليا الموقف الإيجابي لروسيا بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بـ"نيو ستارت"
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون، اليوم الثلاثاء، عن تقدير الصين للتصريحات الإيجابية الصادرة عن موسكو، بشأن استعدادها لمواصلة الالتزام... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T08:35+0000
2025-09-23T08:35+0000
2025-09-23T09:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082478271_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_1eae650036854d4eecbe5a002f954523.jpg
وقال غيو جياكون، خلال إفادة صحفية، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بمعاهدة "نيو ستارت": "موقف الصين من معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا، ثابت. يتعين على روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين، الوفاء بالتزاماتهما الخاصة والأساسية في مجال نزع السلاح النووي بدقة، واستئناف تنفيذ معاهدة "نيو ستارت"، ومناقشة الاتفاقيات اللاحقة".وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".
https://sarabic.ae/20250205/جمعية-الحد-من-التسلح-موسكو-وواشنطن-قد-تحافظان-بحدود-ستارت-الجديدة-حتى-اتفاق-بديل-1097482169.html
https://sarabic.ae/20250922/البيت-الأبيض-مقترح-روسيا-بشأن-تمديد-قيود-معاهدة-نيو-ستارت-يبدو-جيدا-للغاية-1105140660.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082478271_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_d88560af0be3b44e05d7b0ed63571f4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الصين: نقدر عاليا الموقف الإيجابي لروسيا بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بـ"نيو ستارت"
08:35 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 09:08 GMT 23.09.2025)
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون، اليوم الثلاثاء، عن تقدير الصين للتصريحات الإيجابية الصادرة عن موسكو، بشأن استعدادها لمواصلة الالتزام بمعاهدة "نيو ستارت"، مضيفًا: "الصين تُقدّر عاليًا الموقف الإيجابي لروسيا".
وقال غيو جياكون، خلال إفادة صحفية، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الاستعداد لمواصلة الالتزام بمعاهدة "نيو ستارت": "موقف الصين من معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا، ثابت. يتعين على روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين، الوفاء بالتزاماتهما الخاصة والأساسية في مجال نزع السلاح النووي بدقة، واستئناف تنفيذ معاهدة "نيو ستارت"، ومناقشة الاتفاقيات اللاحقة".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وتابع الرئيس بوتين: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".
يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة
، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".