نيوزيلندا على أعتاب تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 1934

2025-09-23T18:31+0000
2025-09-23T18:31+0000
نيوزيلندا
اقتصاد
حول العالم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105182694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88882d6a5c0ec7372bba45bafe19c0ff.jpg
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن تكون المرشحة الأوفر حظًا للمنصب هي سارة بريدن، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، التي تمتلك خبرة طويلة في السياسات النقدية والرقابة المالية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينها في وقت لاحق اليوم من العاصمة ويلينغتون، بحسب وسائل إعلام غربية.وفي هذه الأثناء، يتولى كريستيان هوكسبي مهام المحافظ بشكل مؤقت، إذ أكد هذا الشهر أن البنك يمر بـ"اختبار ثقة حقيقي"، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز مرونة النظام المالي في البلاد.ويرى محللون أن الأداء المبكر للمحافظة الجديدة، حال تأكيد تعيينها، سيكون حاسمًا في استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، وتهدئة الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد.
تابعنا عبر
تستعد نيوزيلندا للإعلان عن تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك الاحتياطي "البنك المركزي" منذ تأسيسه عام 1934، في خطوة توصف بأنها تاريخية وتهدف إلى تجديد المؤسسة المالية بعد فترة من الاضطرابات الإدارية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن تكون المرشحة الأوفر حظًا للمنصب هي سارة بريدن، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، التي تمتلك خبرة طويلة في السياسات النقدية والرقابة المالية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينها في وقت لاحق اليوم من العاصمة ويلينغتون، بحسب وسائل إعلام غربية.
يأتي هذا التعيين عقب استقالة المحافظ السابق أدريان أور، إثر خلافات حادة حول سياسات التمويل الحكومي، ما تسبب في سلسلة استقالات داخلية في صفوف كبار مسؤولي البنك، أبرزها استقالة رئيس مجلس الإدارة نيل كويغلي، والتي جاءت وسط ضغوط سياسية أجبرت وزيرة المالية نيكولا ويليس، على دعوته للتنحي.
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
وفي هذه الأثناء، يتولى كريستيان هوكسبي مهام المحافظ بشكل مؤقت، إذ أكد هذا الشهر أن البنك يمر بـ"اختبار ثقة حقيقي"، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز مرونة النظام المالي في البلاد.
ويواجه المحافظ المقبل تحديات كبيرة، في مقدمتها استعادة مصداقية السياسة النقدية وسط تباطؤ اقتصادي ملحوظ، وارتفاع مستويات التضخم، إلى جانب الضغوط السياسية المتزايدة المتعلقة بإدارة أسعار الفائدة.
ويرى محللون أن الأداء المبكر للمحافظة الجديدة، حال تأكيد تعيينها، سيكون حاسمًا في استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، وتهدئة الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد.
