نيوزيلندا على أعتاب تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 1934
نيوزيلندا على أعتاب تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 1934
تستعد نيوزيلندا للإعلان عن تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك الاحتياطي "البنك المركزي" منذ تأسيسه عام 1934، في خطوة توصف بأنها تاريخية وتهدف إلى تجديد... 23.09.2025
يأتي هذا التعيين عقب استقالة المحافظ السابق أدريان أور، إثر خلافات حادة حول سياسات التمويل الحكومي، ما تسبب في سلسلة استقالات داخلية في صفوف كبار مسؤولي البنك، أبرزها استقالة رئيس مجلس الإدارة نيل كويغلي، والتي جاءت وسط ضغوط سياسية أجبرت وزيرة المالية نيكولا ويليس، على دعوته للتنحي.

ويواجه المحافظ المقبل تحديات كبيرة، في مقدمتها استعادة مصداقية السياسة النقدية وسط تباطؤ اقتصادي ملحوظ، وارتفاع مستويات التضخم، إلى جانب الضغوط السياسية المتزايدة المتعلقة بإدارة أسعار الفائدة.
تستعد نيوزيلندا للإعلان عن تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك الاحتياطي "البنك المركزي" منذ تأسيسه عام 1934، في خطوة توصف بأنها تاريخية وتهدف إلى تجديد المؤسسة المالية بعد فترة من الاضطرابات الإدارية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن تكون المرشحة الأوفر حظًا للمنصب هي سارة بريدن، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، التي تمتلك خبرة طويلة في السياسات النقدية والرقابة المالية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينها في وقت لاحق اليوم من العاصمة ويلينغتون، بحسب وسائل إعلام غربية.
يأتي هذا التعيين عقب استقالة المحافظ السابق أدريان أور، إثر خلافات حادة حول سياسات التمويل الحكومي، ما تسبب في سلسلة استقالات داخلية في صفوف كبار مسؤولي البنك، أبرزها استقالة رئيس مجلس الإدارة نيل كويغلي، والتي جاءت وسط ضغوط سياسية أجبرت وزيرة المالية نيكولا ويليس، على دعوته للتنحي.
وفي هذه الأثناء، يتولى كريستيان هوكسبي مهام المحافظ بشكل مؤقت، إذ أكد هذا الشهر أن البنك يمر بـ"اختبار ثقة حقيقي"، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز مرونة النظام المالي في البلاد
ويواجه المحافظ المقبل تحديات كبيرة، في مقدمتها استعادة مصداقية السياسة النقدية وسط تباطؤ اقتصادي ملحوظ، وارتفاع مستويات التضخم، إلى جانب الضغوط السياسية المتزايدة المتعلقة بإدارة أسعار الفائدة.
ويرى محللون أن الأداء المبكر للمحافظة الجديدة، حال تأكيد تعيينها، سيكون حاسمًا في استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين
، وتهدئة الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد.