نيوزيلندا على أعتاب تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 1934

نيوزيلندا على أعتاب تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 1934

تستعد نيوزيلندا للإعلان عن تعيين أول امرأة في منصب محافظ البنك الاحتياطي "البنك المركزي" منذ تأسيسه عام 1934، في خطوة توصف بأنها تاريخية وتهدف إلى تجديد...

ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن تكون المرشحة الأوفر حظًا للمنصب هي سارة بريدن، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، التي تمتلك خبرة طويلة في السياسات النقدية والرقابة المالية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينها في وقت لاحق اليوم من العاصمة ويلينغتون، بحسب وسائل إعلام غربية.وفي هذه الأثناء، يتولى كريستيان هوكسبي مهام المحافظ بشكل مؤقت، إذ أكد هذا الشهر أن البنك يمر بـ"اختبار ثقة حقيقي"، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز مرونة النظام المالي في البلاد.ويرى محللون أن الأداء المبكر للمحافظة الجديدة، حال تأكيد تعيينها، سيكون حاسمًا في استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، وتهدئة الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد.

