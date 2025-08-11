https://sarabic.ae/20250811/أستراليا-تعتزم-ونيوزلندا-تدرس-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103587177.html

أستراليا تعتزم ونيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

أستراليا تعتزم ونيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين صرح وزير... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-11T04:32+0000

2025-08-11T04:32+0000

2025-08-11T05:12+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أستراليا

نيوزيلندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناءً على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".وأشار إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل.وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم".وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".وكان ألبانيزي أشار إلى "إعلان نيويورك" الصادر عن مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا واستضافته الأمم المتحدة، نهاية يوليو/ تموز الماضي، وجددت فيه باريس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تلاه إعلانات مماثلة من بريطانيا وكندا.وتعهّدت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضًا واستنكارًا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.تصويت.. برأيك هل تستطيع إسرائيل تنفيذ خطة "احتلال" قطاع غزة؟مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي يرى حل الدولتين أمرا سابقا لأوانه

https://sarabic.ae/20250810/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-هدف-إسرائيل-هو-قتل-الفلسطينيين-في-غزة-1103578253.html

https://sarabic.ae/20250810/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بريطانية-سرية-لحل-القضية-الفلسطينية-1103569634.html

أستراليا

نيوزيلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم, أستراليا, نيوزيلندا