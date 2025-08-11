عربي
https://sarabic.ae/20250811/أستراليا-تعتزم-ونيوزلندا-تدرس-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103587177.html
أستراليا تعتزم ونيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين
أستراليا تعتزم ونيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين صرح وزير... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T04:32+0000
2025-08-11T05:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أستراليا
نيوزيلندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناءً على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".وأشار إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل.وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم".وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".وكان ألبانيزي أشار إلى "إعلان نيويورك" الصادر عن مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا واستضافته الأمم المتحدة، نهاية يوليو/ تموز الماضي، وجددت فيه باريس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تلاه إعلانات مماثلة من بريطانيا وكندا.وتعهّدت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضًا واستنكارًا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.تصويت.. برأيك هل تستطيع إسرائيل تنفيذ خطة "احتلال" قطاع غزة؟مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي يرى حل الدولتين أمرا سابقا لأوانه
https://sarabic.ae/20250810/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-هدف-إسرائيل-هو-قتل-الفلسطينيين-في-غزة-1103578253.html
https://sarabic.ae/20250810/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بريطانية-سرية-لحل-القضية-الفلسطينية-1103569634.html
أستراليا
نيوزيلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:4943:3707_1920x0_80_0_0_6e5cba01f3b9d3f3488f19c8b6ae7220.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أستراليا, نيوزيلندا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أستراليا, نيوزيلندا

أستراليا تعتزم ونيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

04:32 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 05:12 GMT 11.08.2025)
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين صرح وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، أن بلاده "ستتخذ قرارا رسميا ما إذا كان ينبغي الاعتراف بدولة فلسطين"، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناءً على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل.

وأضاف أن "الحل المكون من الدولتين هو أفضل أمل للبشرية في كسر دورة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم".
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة
أمس, 16:46 GMT
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".
وكان ألبانيزي أشار إلى "إعلان نيويورك" الصادر عن مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا واستضافته الأمم المتحدة، نهاية يوليو/ تموز الماضي، وجددت فيه باريس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تلاه إعلانات مماثلة من بريطانيا وكندا.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد"، عن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، قوله: "سيتخذ مجلس الوزراء قرارًا رسميًا، في سبتمبر(المقبل)، بشأن ما إذا كان ينبغي للبلاد الاعتراف بدولة فلسطين، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى وكيف".

وتعهّدت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
إعلام أمريكي يكشف عن خطة بريطانية سرية "لحل" القضية الفلسطينية
أمس, 11:58 GMT

والشهر الماضي الماضي، أطلق وزراء خارجية 15 دولة غربية من بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى إقامة علاقات مع إسرائيل.

وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضًا واستنكارًا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
تصويت.. برأيك هل تستطيع إسرائيل تنفيذ خطة "احتلال" قطاع غزة؟
مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي يرى حل الدولتين أمرا سابقا لأوانه
