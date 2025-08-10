https://sarabic.ae/20250810/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بريطانية-سرية-لحل-القضية-الفلسطينية-1103569634.html
إعلام أمريكي يكشف عن خطة بريطانية سرية "لحل" القضية الفلسطينية
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن جوناثان باول، مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن، أطلع حلفاء لندن على الخطة بالفعل.وأضافت الصحفية أن "جزءا رئيسيا من الجهود الدبلوماسية كان عبارة عن خطة من 8 نقاط تم تطويرها سرا من قبل مسؤولين بريطانيين على مدى الأشهر الستة الماضية وتم توزيعها على الأوروبيين، في 29 يوليو(الماضي) عن طريق جوناثان باول" .وقال مسؤولون أوروبيون لم يُكشف عن أسمائهم للصحيفة، إن "الخطة تدعو إلى تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في غزة، مرتبطة بالسلطة الفلسطينية إصلاحية، فضلا عن قوات الأمن الدولية". كما ذكر المسؤولون أن الخطة تقضي "بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف لإطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة، وإقامة دولتين مستقلتين في نهاية المطاف". في 30 يوليو الماضي، عُقد في نيويورك مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، برئاسة مشتركة السعودية وفرنسا. وفي البيان الختامي، "إعلان نيويورك"، اتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات محددة زمنيا في إطار حل الدولتين.كما جددت الأطراف التزامها بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورغبتها في تسوية عادلة وسلمية ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تضمن مستقبلًا أفضل لشعوب المنطقة.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن لندن ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروع" في القطاع.ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهمابريطانيا: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم فلسطين 15 دولة غربية توجه نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين وتدعو مزيدا من الدول للانضمام
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين بريطانيين يعكفون سرا على وضع خطة "لحل" القضية الفلسطينية، والتي تعد جزءا جوهريا من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن جوناثان باول، مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن، أطلع حلفاء لندن على الخطة بالفعل.
وبحسب الصحيفة، بدأ باول توزيع الخطة البريطانية على الحلفاء في اليوم السابق للمؤتمر الخاص بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية في نيويورك، والذي عُقد في 30 يوليو/ تموز الماضي.
وأضافت الصحفية أن "جزءا رئيسيا من الجهود الدبلوماسية كان عبارة عن خطة من 8 نقاط تم تطويرها سرا من قبل مسؤولين بريطانيين على مدى الأشهر الستة الماضية وتم توزيعها على الأوروبيين، في 29 يوليو(الماضي) عن طريق جوناثان باول" .
وقال مسؤولون أوروبيون لم يُكشف عن أسمائهم للصحيفة، إن "الخطة تدعو إلى تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في غزة، مرتبطة بالسلطة الفلسطينية إصلاحية، فضلا عن قوات الأمن الدولية". كما ذكر المسؤولون أن الخطة تقضي "بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف لإطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة، وإقامة دولتين مستقلتين في نهاية المطاف".
في 30 يوليو الماضي، عُقد في نيويورك مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، برئاسة مشتركة السعودية وفرنسا. وفي البيان الختامي، "إعلان نيويورك"، اتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات محددة زمنيا في إطار حل الدولتين.
كما جددت الأطراف التزامها بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورغبتها في تسوية عادلة وسلمية ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تضمن مستقبلًا أفضل لشعوب المنطقة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
، أن لندن ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروع" في القطاع.
دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ليست واحدة منها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك العام، اعترفت أيضا 10 دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.