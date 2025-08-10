إعلام أمريكي يكشف عن خطة بريطانية سرية "لحل" القضية الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بريطانية-سرية-لحل-القضية-الفلسطينية-1103569634.html
إعلام أمريكي يكشف عن خطة بريطانية سرية "لحل" القضية الفلسطينية
إعلام أمريكي يكشف عن خطة بريطانية سرية "لحل" القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين بريطانيين يعكفون سرا على وضع خطة "لحل" القضية الفلسطينية، والتي تعد جزءا جوهريا من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T11:58+0000
2025-08-10T11:58+0000
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الاعتراف بدولة فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_ed7cfa0d8ad2b0b2b0d4186d679b5c15.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن جوناثان باول، مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن، أطلع حلفاء لندن على الخطة بالفعل.وأضافت الصحفية أن "جزءا رئيسيا من الجهود الدبلوماسية كان عبارة عن خطة من 8 نقاط تم تطويرها سرا من قبل مسؤولين بريطانيين على مدى الأشهر الستة الماضية وتم توزيعها على الأوروبيين، في 29 يوليو(الماضي) عن طريق جوناثان باول" .وقال مسؤولون أوروبيون لم يُكشف عن أسمائهم للصحيفة، إن "الخطة تدعو إلى تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في غزة، مرتبطة بالسلطة الفلسطينية إصلاحية، فضلا عن قوات الأمن الدولية". كما ذكر المسؤولون أن الخطة تقضي "بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف لإطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة، وإقامة دولتين مستقلتين في نهاية المطاف". في 30 يوليو الماضي، عُقد في نيويورك مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، برئاسة مشتركة السعودية وفرنسا. وفي البيان الختامي، "إعلان نيويورك"، اتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات محددة زمنيا في إطار حل الدولتين.كما جددت الأطراف التزامها بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورغبتها في تسوية عادلة وسلمية ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تضمن مستقبلًا أفضل لشعوب المنطقة.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن لندن ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروع" في القطاع.ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهمابريطانيا: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم فلسطين 15 دولة غربية توجه نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين وتدعو مزيدا من الدول للانضمام
https://sarabic.ae/20250810/التوقيت-والمدة-والأهداف-تقرير-يكشف-تفاصيل-خطة-إسرائيل-لاحتلال-غزة-1103561393.html
https://sarabic.ae/20250729/إعلان-نيويورك-يجب-تشكيل-لجنة-انتقالية-للعمل-في-غزة-تحت-مظلة-السلطة-بعد-وقف-إطلاق-النار---عاجل-1103173868.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_6e12a7e2191ced34cb3e0d5e289eda05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام أمريكي يكشف عن خطة بريطانية سرية "لحل" القضية الفلسطينية

11:58 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Yui Mokرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Yui Mok
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين بريطانيين يعكفون سرا على وضع خطة "لحل" القضية الفلسطينية، والتي تعد جزءا جوهريا من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن جوناثان باول، مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن، أطلع حلفاء لندن على الخطة بالفعل.

وبحسب الصحيفة، بدأ باول توزيع الخطة البريطانية على الحلفاء في اليوم السابق للمؤتمر الخاص بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية في نيويورك، والذي عُقد في 30 يوليو/ تموز الماضي.

جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
التوقيت والمدة والأهداف... تقرير يكشف تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزة
06:37 GMT
وأضافت الصحفية أن "جزءا رئيسيا من الجهود الدبلوماسية كان عبارة عن خطة من 8 نقاط تم تطويرها سرا من قبل مسؤولين بريطانيين على مدى الأشهر الستة الماضية وتم توزيعها على الأوروبيين، في 29 يوليو(الماضي) عن طريق جوناثان باول" .
وقال مسؤولون أوروبيون لم يُكشف عن أسمائهم للصحيفة، إن "الخطة تدعو إلى تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في غزة، مرتبطة بالسلطة الفلسطينية إصلاحية، فضلا عن قوات الأمن الدولية". كما ذكر المسؤولون أن الخطة تقضي "بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف لإطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة، وإقامة دولتين مستقلتين في نهاية المطاف".
في 30 يوليو الماضي، عُقد في نيويورك مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، برئاسة مشتركة السعودية وفرنسا. وفي البيان الختامي، "إعلان نيويورك"، اتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات محددة زمنيا في إطار حل الدولتين.
كما جددت الأطراف التزامها بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورغبتها في تسوية عادلة وسلمية ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تضمن مستقبلًا أفضل لشعوب المنطقة.
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
إعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النار
29 يوليو, 19:39 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن لندن ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروع" في القطاع.
دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ليست واحدة منها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك العام، اعترفت أيضا 10 دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما
بريطانيا: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم فلسطين
15 دولة غربية توجه نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين وتدعو مزيدا من الدول للانضمام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала