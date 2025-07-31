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وزير الخارجية السعودي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك
وزير الخارجية السعودي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T06:07+0000
2025-07-31T06:07+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن اعتماد ابن فرحان، جاء في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر، الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا.ودعا وزير الخارجية السعودي إلى تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من خلال إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.وتتضمن وثيقة المؤتمر الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى 3 أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين.وانطلقت الاثنين الماضي، أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
https://sarabic.ae/20250731/عباس-نجدد-التأكيد-على-أولوية-فلسطين-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-ووقف-التجويع-ورفع-الحصار-1103212128.html
https://sarabic.ae/20250730/ويتكوف-يزور-إسرائيل-لبحث-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103195771.html
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غزة, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية السعودي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك

06:07 GMT 31.07.2025
© Photo / SyPresidencyوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Photo / SyPresidency
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أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن اعتماد ابن فرحان، جاء في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر، الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا.
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05:46 GMT
ودعا وزير الخارجية السعودي إلى تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من خلال إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.

وقال ابن فرحان إن "هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع".

وتتضمن وثيقة المؤتمر الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".
ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى 3 أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين.
وانطلقت الاثنين الماضي، أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
ويتكوف يزور إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في غزة
أمس, 13:29 GMT
وترأس المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان نويل بار، فيما مثَّل فلسطين، رئيس الوزراء محمد مصطفى، وشارك في الجلسة الافتتاحية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلو الدول والمنظمات الدولية.
وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
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