https://sarabic.ae/20250731/وزير-الخارجية-السعودي-يدعو-الدول-الأعضاء-في-الأمم-المتحدة-إلى-تأييد-الوثيقة-الختامية-لمؤتمر-نيويورك-1103212590.html

وزير الخارجية السعودي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك

وزير الخارجية السعودي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T06:07+0000

2025-07-31T06:07+0000

2025-07-31T06:07+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن اعتماد ابن فرحان، جاء في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر، الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا.ودعا وزير الخارجية السعودي إلى تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من خلال إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.وتتضمن وثيقة المؤتمر الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى 3 أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين.وانطلقت الاثنين الماضي، أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.

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