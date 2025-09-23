https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-بولندا-تأمل-في-موافقة-روسيا-على-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1105147277.html

وزير الخارجية: بولندا تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وزير الخارجية: بولندا تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن وارسو تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

نيويورك –سبوتنيك. وكانت موسكو قد أكدت مراراً أن الضغط على روسيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية أمر لا جدوى منه، مشيرة إلى موقفها الثابت بشأن وقف إطلاق النار.وقال سيكورسكي لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نتوقع من روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار دون شروط"، مضيفاً أن كييف، بحسب معلوماته، موافقة على هذا الوقف.وأعلن فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح سابقاً بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل في أي شكل من الأشكال. إلا أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن رداً من كييف على اقتراحها إنشاء ثلاث لجان عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، والذي طرحته في مفاوضات إسطنبول عام 2022.كما رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوجه إلى موسكو لمناقشة الوضع.

