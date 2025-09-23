https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-بولندا-تأمل-في-موافقة-روسيا-على-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1105147277.html
وزير الخارجية: بولندا تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
وزير الخارجية: بولندا تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن وارسو تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T01:06+0000
2025-09-23T01:06+0000
2025-09-23T01:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105147119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2abc90701f1832d337186ae34b258fb6.jpg
نيويورك –سبوتنيك. وكانت موسكو قد أكدت مراراً أن الضغط على روسيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية أمر لا جدوى منه، مشيرة إلى موقفها الثابت بشأن وقف إطلاق النار.وقال سيكورسكي لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نتوقع من روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار دون شروط"، مضيفاً أن كييف، بحسب معلوماته، موافقة على هذا الوقف.وأعلن فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح سابقاً بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل في أي شكل من الأشكال. إلا أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن رداً من كييف على اقتراحها إنشاء ثلاث لجان عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، والذي طرحته في مفاوضات إسطنبول عام 2022.كما رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوجه إلى موسكو لمناقشة الوضع.
https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الروسية-الاتهامات-الموجهة-إلى-موسكو-حول-الطائرات-المسيرة-في-بولندا-عارية-عن-الصحة--1105022971.html
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105147119_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f4198522fc9617d60fc4a68dd3e8b2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية: بولندا تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
حصري
صرح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن وارسو تأمل في موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
نيويورك –سبوتنيك. وكانت موسكو قد أكدت مراراً أن الضغط على روسيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية أمر لا جدوى منه، مشيرة إلى موقفها الثابت بشأن وقف إطلاق النار.
وقال سيكورسكي لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نتوقع من روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار دون شروط
"، مضيفاً أن كييف، بحسب معلوماته، موافقة على هذا الوقف.
وأعلن فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح سابقاً بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل في أي شكل من الأشكال. إلا أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن رداً من كييف على اقتراحها إنشاء ثلاث لجان عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، والذي طرحته في مفاوضات إسطنبول عام 2022.
كما رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوجه إلى موسكو لمناقشة الوضع.