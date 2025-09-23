https://sarabic.ae/20250923/وصول-عناصر-من-البحرية-المصرية-إلى-تركيا-للمشاركة-في-بحر-الصداقة-2025-صور-1105160581.html

وصول عناصر من البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في "بحر الصداقة 2025"... صور

وصول عناصر من البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في "بحر الصداقة 2025"... صور

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، اليوم الثلاثاء، وصول عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في... 23.09.2025

وأوضح المتحدث العسكري المصري إن التدريب ينفذ على مدار أيام عدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية.وأضاف المتحدث أن التدريب "بحر الصداقة – 2025" يشمل تنفيذ العديد من المحاضرات والأنشطة البحرية لصقل مهارات العناصر المشاركة ورفع كفاءتها وتوحيد المفاهيم العملياتية، ما يزيد من قدراتها القتالية على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة التي يجريها الجيش المصري بالتعاون مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عامًا.جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، في العاصمة أنقرة. وأوضح أق تورك، أن المناورات البحرية التركية - المصرية ستجرى في الفترة بين 22 و26 سبتمبر/أيلول الجاري، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.وأشار إلى أن هذه المناورات تمثل أول تعاون عسكري مشترك بين البلدين بعد انقطاع طويل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير القدرة على العمل المشترك بين القوات البحرية التركية والمصرية.وفي هذا السياق، ستشارك في المناورات وحدات بحرية عدة، منها الفرقاطات التركية "تي جي غي الريس عروج" و"تي جي غي غيديز"، بالإضافة إلى الزورقين الهجوميين "تي جي غي إيمبات" و"تي جي غي بورا"، والغواصة "تي جي غي غور"، وطائرتين من طراز "إف-16"، إلى جانب وحدات بحرية مصرية.

