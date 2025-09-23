عربي
"بايكال".. مشاهد ساحرة من "ينبوع حياة البشرية"
"بايكال".. مشاهد ساحرة من "ينبوع حياة البشرية"
"بايكال".. مشاهد ساحرة من "ينبوع حياة البشرية"

09:25 GMT 23.09.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لبحيرة "بايكال"، التي تقع جنوب سيبيريا في روسيا، والتي تعتبر أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم، حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر كمية للمياه العذبة السطحية في العالم، الأمر الذي جعل بعض المتخصصين يطلقون عليها لقب "ينبوع حياة البشرية".
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لبحيرة "بايكال" بالقرب من قرية تانخوي في جمهورية بورياتيا الروسية

منظر لبحيرة &quot;بايكال&quot; بالقرب من قرية تانخوي في جمهورية بورياتيا الروسية - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر لبحيرة "بايكال" بالقرب من قرية تانخوي في جمهورية بورياتيا الروسية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية

مركز &quot;مولودوست بايكال&quot; الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة &quot;بايكال&quot; في جمهورية بورياتيا الروسية - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

برك تخزين النفايات في مصنع "بايكال" المغلق

برك تخزين النفايات في مصنع &quot;بايكال&quot; المغلق - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

برك تخزين النفايات في مصنع "بايكال" المغلق

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

كلب صيد يتجول على شاطئ بحيرة "بايكال"

كلب صيد يتجول على شاطئ بحيرة &quot;بايكال&quot; - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

كلب صيد يتجول على شاطئ بحيرة "بايكال"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

منظر من غابة مطلة على بحيرة "بايكال"

منظر من غابة مطلة على بحيرة &quot;بايكال&quot; - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر من غابة مطلة على بحيرة "بايكال"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أبقار ترعى في مرج على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية

أبقار ترعى في مرج على ضفاف بحيرة &quot;بايكال&quot; في جمهورية بورياتيا الروسية - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أبقار ترعى في مرج على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

منتجع سياحي مطل على بحيرة "بايكال"

منتجع سياحي مطل على بحيرة &quot;بايكال&quot; - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

منتجع سياحي مطل على بحيرة "بايكال"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمياه بحيرة "بايكال" العذبة

منظر لمياه بحيرة &quot;بايكال&quot; العذبة - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمياه بحيرة "بايكال" العذبة

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

بحيرة "بايكال" في فصل الخريف

بحيرة &quot;بايكال&quot; في فصل الخريف - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

بحيرة "بايكال" في فصل الخريف

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

منظر جميل لبحيرة "بايكال" في الليل

منظر جميل لبحيرة &quot;بايكال&quot; في الليل - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر جميل لبحيرة "بايكال" في الليل

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال"

مركز &quot;مولودوست بايكال&quot; الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة &quot;بايكال&quot; - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

بحيرة "بايكال" عند الغروب

بحيرة &quot;بايكال&quot; عند الغروب - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

بحيرة "بايكال" عند الغروب

