https://sarabic.ae/20250923/1105153707.html
"بايكال".. مشاهد ساحرة من "ينبوع حياة البشرية"
"بايكال".. مشاهد ساحرة من "ينبوع حياة البشرية"
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لبحيرة "بايكال"، التي تقع جنوب سيبيريا في روسيا، والتي تعتبر أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم، حيث يبلغ عمقها 1642... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T09:25+0000
2025-09-23T09:25+0000
2025-09-23T09:25+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105153880_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_051c0619f9539b7168328b5176b4a9e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105153880_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6e742889a7c6eb0efd42429d621418c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, روسيا
"بايكال".. مشاهد ساحرة من "ينبوع حياة البشرية"
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لبحيرة "بايكال"، التي تقع جنوب سيبيريا في روسيا، والتي تعتبر أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم، حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر كمية للمياه العذبة السطحية في العالم، الأمر الذي جعل بعض المتخصصين يطلقون عليها لقب "ينبوع حياة البشرية".
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
منظر لبحيرة "بايكال" بالقرب من قرية تانخوي في جمهورية بورياتيا الروسية
منظر لبحيرة "بايكال" بالقرب من قرية تانخوي في جمهورية بورياتيا الروسية
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية
مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية
برك تخزين النفايات في مصنع "بايكال" المغلق
كلب صيد يتجول على شاطئ بحيرة "بايكال"
منظر من غابة مطلة على بحيرة "بايكال"
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
أبقار ترعى في مرج على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية
أبقار ترعى في مرج على ضفاف بحيرة "بايكال" في جمهورية بورياتيا الروسية
منتجع سياحي مطل على بحيرة "بايكال"
منظر لمياه بحيرة "بايكال" العذبة
بحيرة "بايكال" في فصل الخريف
منظر جميل لبحيرة "بايكال" في الليل
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال"
مركز "مولودوست بايكال" الترفيهي بالقرب من قرية توركا على ضفاف بحيرة "بايكال"
بحيرة "بايكال" عند الغروب